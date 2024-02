A spasso fra le facce sul Monte Grande a Rovolon

SABATO 16 MARZO ci faremo coccolare da una perfetta fusione fra natura e arte! In compagnia della guida naturalistica Elena Bettio, ci addentreremo alla scoperta della primavera del Monte Grande a Rovolon. Ci faremo incantare da un panorama mozzafiato, ci addentreremo in una meravigliosa natura in risveglio, per poi scendere lungo il sentiero “delle facce”, quel posto magico dove le rocce hanno un’anima! I nostri occhi saranno infatti continuamente meravigliati nel scoprire le sculture eseguite direttamente sulle rocce emergenti dal terreno, dal noto artista locale Alfredo Barbiero, con l’onore di averlo ospite durante la nostra uscita e ascoltare com’è nata la sua chiamata di dare un volto al bosco! Infine, i profumi primaverili che respireremo durante l’escursione, si trasformeranno in un prelibatissimo pranzo, preparato dalle sapienti mani del super team del rinomato ristorante “Montegrande”.

Dettaglio tour:

- Ore 9: registrazione presso il parcheggio del ristorante MONTEGRANDE, Via San Giorgio n.17, Rovolon (PD)

- Ore 9-12 circa: escursione ed incontro con lo scultore

- Ore 12: circa rientro e cambio scarpe veloce

- Ore 12.30: inizio del pranzo in ristorante

Fine prevista per circa le ore 14.30 (La fine dell’uscita può variare di circa mezzo’ora a seconda delle esigenze del gruppo)

Costo adulti: 40 euro cad. (bambini 30 euro cad.).

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/mamEbQ2YfVrRt3j77

Foto personale di In.Colli Tour