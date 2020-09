Gli alberi si raccontano: passeggiata esperienziale naturalista a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin di Vescovana

Lo sai che gli alberi parlano? Si, parlano. E parlano anche a te, se avrai voglia di ascoltarli nel giardino romantico di Villa Pisani Bolognesi Scalabrin, a Vescovana (PD). In questa oasi di pace e tranquillità il loro narrare diventa potente, allietato dal canto degli uccelli e dal ronzio degli insetti. Di che cosa parlano?

Riferiscono scritti densi d’amore per la natura, rivelano segreti misteriosi quali, ad esempio, quello della bellezza o quello della determinazione. Sapete perché, prima di prendere una

decisione, bisogna fare 7 respiri? Sapreste dire qual è il suono di una mano sola? Loro ve lo spiegheranno in modo simpatico e divertente. Narrano però anche storie dolcissime, vibranti di intenso romanticismo come, sempre ad esempio, “la storia d’amore più bella mai raccontata”.

Per consentirti una comprensione profonda e intuitiva della natura ti invitiamo a vivere vere e proprie esperienze sensoriali, curiose, suggestive e inaspettate. Una vera e propria passeggiata esperienziale condotta da Mirco Tugnoli, naturalista e operatore certificato di terapia forestale. Al termine dell'esperienza della durata di 2 ore, potrai visitare Villa Scalabrin con la nostra guida.

Quando

Domenica 27 settembre

1° turno: ore 9

2° turno: ore 10

3° turno: ore 15

Dettagli

Durata: 3 ore circa

include: 1 ora di VISITA guidata alla Villa + 2 ore di esperienza nella natura

Da portare: Pantaloni lunghi e scarpe tipo tennis. Vestiti comodi, adeguati alla stagione, spray anti zanzara e acqua per dissetarsi.

Accompagnamento: visita condotta da Mirco Tugnoli, naturalista e operatore certificato di “Forest Bathing”

Ritrovo: ingresso di Villa Pisani Scalabrin in Via Roma, 19, 35040 Vescovana PD

Ingresso

Contributo: 18 euro

Prenotazione obbligatoria: compila il formulario alla pagina www.venetosegreto.com/eventi/

Info web

https://www.facebook.com/events/328947735009716/

https://venetosegreto.com/gli-alberi-si-raccontano-passeggiata-esperienziale-naturalista/