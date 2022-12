Passeggiata notturna a Rovolon

Tante leggende sul mito della “maramacoea”, ma nessuna verità! Noi vogliamo provarci a saperne un po’ di più...E voi? Conoscete il mistero della maramacoea? Sembra che dal delta si sia spostata sui Colli Euganei ..Curiosi? Allora vi aspettiamo mercoledì 7 dicembre alle ore 21 presso l’azienda agricola Valle Madonnina di Rovolon (PD) per una bellissima passeggiata notturna, fra misteri e leggende. Camminare al buio ha il suo fascino e se fatto con l’aria fredda che ti accarezza le guance…ancora di più! Se poi aggiungiamo che al buio attraversiamo il bosco.. bhe! Che emozione! ..chissà… magari troviamo qualche strana sorpresa! Ad accompagnarci ci sarà la nostra guida naturalistica Elena Bettio, fra i suoni e profumi notturni della natura. E al ritorno ci attenderà un falò che ci abbraccerà con il suo calore, per poi concludere con una ricca “colazione notturna”, per voi e la vostra pancia gli strepitosi prodotti dell’azienda agricola Valle Madonnina!

Dettaglio tour:

Ore 21: registrazione presso l’az. Ag. VALLE MADONNINA, Via Manzoni n. 18 Carbonara di Rovolon (PD)

Ore 21.10-22.45: passeggiata notturna

Ore 22.45-23.30: falò e colazione di mezzanotte

Presso l’azienda, a fine tour, sarà possibile acquistare i loro prodotti.

Costo adulti: 13 euro cad.

Bambini dai 4 ai 14 anni: 8 euro cad.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/MBPNU4rdfBEHHoQr6.