Passeggiata notturna a Rovolon per festeggiare el "Bati marso"

Martedì 1 marzo 2022 ci troviamo in notturna per festeggiare il “Capodanno Veneto”. Nell’epoca della Serenissima, infatti, il capodanno cadeva il primo di marzo, tradizione che sembra derivare da un antico calendario che i Romani usavano prima di Giulio Cesare. Durante questa festa, detta anche del “Bati Marso”, si andava in giro per le strade e le piazze battendo su pentole, coperchi e altri strumenti rumorosi, facendo confusione per far scappare l’inverno e risvegliare l’anno nuovo, nella quale si dava avvio ai lavori agricoli e il risveglio naturale della vita. Vieni con noi allora a chiamare la primavera!

Lo faremo in una bellissima passeggiata notturna in compagnia di una guida naturalistica, con al ritorno un meraviglioso momento di degustazione dei buonissimi prodotti a km zero dell’az. agricola Valle Madonnina di Rovolon (PD). E visto che è anche martedì grasso, GRANDI e PICCINI… TUTTI IN MASCHERA.

Dettaglio tour:

Ore 20.30: registrazione presso l’az. Ag. VALLE MADONNINA, Via Manzoni n. 18 Carbonara di Rovolon (PD)

Ore 20.40-22 circa: passeggiata notturna

Ore 22.00-22.30: falò e degustazione prodotti az. Valle Madonnina

Presso l’azienda, a fine tour, sarà possibile acquistare i loro prodotti. Cosa serve:

Abbigliamento comodo e scarpe adeguate

Torcia

Se vorrai il tuo vestito in maschera (attenzione che non sia troppo ingombrante durante la passeggiata)

Grado di difficoltà: medio/facile

Lunghezza percorso: circa 3 km

Costi:

Costo adulti: 13 euro cad.

Bambini dai 4 ai 14 anni: 8 euro cad.

Il prezzo comprende:

Guida abilitata naturalistica per tutto il percorso del tour

Degustazione di dolci casarecci, caffè/cappuccino/the caldo, assaggi di formaggi e salumi dell’azienda.

Assicurazione base

Organizzazione tecnica

Nota bene:

L’evento si farà con un numero minimo di partecipanti.

In caso di maltempo l'evento sarà annullato.

Si raccomanda la puntualità.

Evento a numero a chiuso

Evento svolto interamente all’esterno

È obbligatorio l'uso della mascherina quando non si garantisce la distanza di 1 metro e il rispetto del distanziamento. Durante tutta l'attività, degustazione inclusa, si rispetteranno le norme anti-Covid.

Informazioni e contatti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/AMP9wsHu2BGngZvG6.

Scopri ora tutti i dettagli, clicca qui: https://www.incollitour.it/notturna-bati-marso/.

Maggiori informazioni tramite whatsApp qui: https://wa.me/393454041017.