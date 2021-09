Passeggiata notturna sensoriale ad Arquà Petrarca

Appuntamento sabato 25 settembre 2021, dalle 20.30 alle 23.00 presso il Frantoio Colli del Poeta di Arquà Petrarca con replica lunedì 27 settembre di pomeriggio (16.30-19). Ad accoglierci ci saranno i proprietari dell’azienda Colli del Poeta di Arquà Petrarca che da buoni padroni di casa, ci illustreranno il frantoio e il processo che l’oliva deve compiere per diventare olio!

Dopo di che, partiremo per un meraviglioso “bagno” fra gli uliveti: prendendo spunto dalla tecnica giapponese “Shinrin-Yoku” (detto anche “bagno nella foresta”), infatti, vivremo un’esperienza immersiva nella natura, coinvolgendo i nostri 5 sensi.

Concretamente cammineremo fra gli ulivi del frantoio, senza fretta, lasciandosi guidare solo dagli odori e colori di ciò che ci circonda. E camminando, entreremo in contatto la Natura, guardandola, annusandola, toccandola e respirando a pieni polmoni. Abbracceremo un tronco di un ulivo, calpesteremo il terreno anche a piedi nudi, faremo in modo che il calore della Terra entri in relazione con il nostro corpo sdraiato e con il nostro respiro, per vivere un'esperienza unica e rigenerante per la mente ed il corpo. E per rendere il tutto ancor più magico, sfrutteremo il buio della notte!

L’esperienza sensoriale continuerà poi presso il Frantoio, dove annuseremo il profumo dell’olio, trovando le sue caratteristiche, fino ad arrivare ad assaporare il suo gusto e deliziare il nostro palato con una degustazione dei prodotti dell’azienda (crostino con l’olio di oliva, patè di olive e un calice di Serprino!).

Dettaglio tour:

Ore 20.30: ritrovo e registrazione presso l’azienda Frantoio Colli del Poeta, Via dei Castagni, 14, Arquà Petrarca (PD)

Ore 20.40-21.10: visita al Frantoio

Ore 21.10-22.20: passeggiata sensoriale

Ore 22.20-23: degustazione

Presso l’azienda, a fine tour, sarà possibile acquistare i loro prodotti. Cosa serve:

Abbigliamento comodo e scarpe adeguate

Torcia (frontale o a mano)

Un asciugamano per stenderti per terra, se non vuoi sdraiarti direttamente sull’erba.

Costo:

Costo adulti: 18 euro cad.

Bambini dai 6 ai 17 anni: 10 euro cad. (escluso vino)

Il prezzo comprende:

Guida naturalistica

Degustazione con piattino di crostini con olio di oliva e patè di olive + un calice di Serprino

Organizzazione tecnica

Informazioni e contatti

Nota bene:

La passeggiata si farà con un numero minimo di partecipanti.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da stabilire.

Si raccomanda la puntualità.

L’intero evento si svolge all’esterno

Evento a numero a chiuso

È obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento. Durante tutta l'attività, degustazione inclusa, si rispetteranno le norme anti-Covid.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Cliccando qui:

SABATO 25 SETTEMBRE https://forms.gle/q52sfH5siRipFDpH8

LUNEDI 27 SETTEMBRE https://forms.gle/qPd1cNfdBvDgimnn8

Oppure inviando un messaggio whatsApp qui: https://wa.me/393454041017.

Importante: non sono valide le prenotazioni senza una conferma scritta.

