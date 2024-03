Escursione guidata: "I paesaggi di Vallorto"

Escursione guidata a Torreglia, alla scoperta di sentieri e vecchie costruzioni alle pendici del monte Rua. L'escursione parte dal parcheggio di fronte al cimitero di Torreglia alta (Chiesa di S. Sabino). Attraverso sentieri che si inoltrano nel bosco di castagni, si raggiungono macchie di vegetazione termofila che lascia maggior spazio ai panorami sulla pianura a valle. Il percorso porta ad incontrare un vecchio manufatto dedicato all'uccellagione, il famoso Roccolo Bonato, dove approfondire la conoscenza delle passate tradizioni euganee. In discesa si raggiunge poi Vallorto, un tempo vero e proprio luogo di produzione di ortaggi per gli abitanti dell'antico borgo. La stradina che sale e riporta a Torreglia alta è irta e tortuosa, ma permette d'immergersi in un contesto tranquillo con l'atmosfera delle vecchie contrade.

La distanza totale dell'itinerario è di 4 km, con un dislivello in salita di circa 200 m (corrispondenti a 67 piani di scale). La partenza è alle ore 10 dal parcheggio indicato, la durata circa 2 ore 30'. Si cammina su strade asfaltate e su sentieri sterrati nel bosco, sono pertanto indispensabili scarpe da trekking e abbigliamento comodo.

Quota di partecipazione: 8 euro adulti, 5 euro bambini - iscrizione obbligatoria entro venerdì 22 marzo.

Info ed iscrizioni: 366 4210602 - sentieriesorrisi@gmail.com