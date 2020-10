A piedi nel parco di Villa Draghi: "Sta arrivando l'autunno!"

Gli alberi si preparano per il cambio stagione, assorbono l’ultima luce e mettono da parte le riserve per l’inverno. Il loro perfetto funzionamento ci lascia sorpresi, sono gli alberi in grado di pensare? Comunicano fra di loro? A volte ci verrebbe proprio da pensare di sì. Domenica mattina, il 18 ottobre 2020, con un breve anello sui monti di Villa Draghi assaporiamo il clima speciale dell’autunno, parliamo di alberi e ci ricarichiamo di energie positive.

Quando e dove?

Data: domenica 18 ottobre

Orario ritrovo: 10

Rientro previsto: 12.15 circa

Luogo: Parcheggio di Villa Draghi, Via Enrico Fermi, 35036 Montegrotto Terme (PD)

Dettagli escursione

Lunghezza: 5 km circa

Dislivello: 250m circa

Difficoltà: facile, escursione adatta a chiunque sia in buona forma fisica e abituato a camminare anche in salita.

Durata: 2 ore circa

Terreno: sentiero

Partecipanti: massimo 15

Costo: 8 euro

Altre cose da sapere: portare con sé l’acqua (1 litro), uno snack, abbigliamento tecnico adeguato, scarpe da trekking, k-way se tempo incerto. Ci sono dei grandi prati dove è possibile stendersi e fare il picnic. Meteo: in caso di maltempo l’escursione viene rinviata.

Informazioni e contatti

Per info, prenotazione e regolamento: 388 8247096 - melanie.chilesotti@gmail.com.

Melanie Chilesotti - Guida Ambientale Escursionistica ai sensi della Legge 4/2013.

Emergenza coronavirus: i partecipanti sono obbligati a rispettare la distanza di sicurezza di 2 metri e ad indossare la mascherina nei luoghi chiusi e laddove la distanza di sicurezza non fosse possibile.

Gallery