Passi, sapori e colori del Monte Cecilia a Baone

Domenica 3 marzo ci attende una domenica davvero unica! Un tour esclusivo di scoperta fra passi, sapori e colori che attraversano il Monte Cecilia a Baone nei Colli Euganei. Saremo accolti alla partenza e all’arrivo da Lara e Diego dell’azienda agricola “Amore per la Terra”, che conosceremo nei loro prodotti e passione in ciò che fanno. In compagnia di una guida naturalistica, andremo alla scoperta del Monte Cecilia e suoi dintorni. Nella prima parte dell’escursione, visiteremo in forma esclusiva l’esterno di Villa Cà Barbaro, e poi giù fino al bellissimo lago Azzurro di acqua risorgiva.

Proseguiremo la nostra escursione fino ad arrivare ai resti del castello sul punto più alto del Monte Cecilia, dove ora si trova una croce, e dove potremo ammirare la conformazione particolare delle rocce vulcaniche. Lungo il percorso faremo anche un pit stop con uno spuntino ad alta quota. Scenderemo poi godendo di bellissimi panorami, fino a tornare al punto di partenza dove saremo accolti per una buonissima agripizza a km zero.

Dettaglio tour:

Ore 8.45: registrazione presso l’az. “AMORE PER LA TERRA”, Via Rana 13, Baone (PD)

Ore 8.45-9: caffè di benvenuto

Ore 9-13.30: escursione con tappa spuntino

Ore 13.30 : arrivo con a seguire il pranzo a km zero presso il punto di partenza

La fine del tour è prevista verso le 14.30 circa. (L’arrivo per il pranzo può variare di circa mezzora a causa di eventuali ritardi durante il cammino). NB. Alla fine del tour è possibile acquistare i buonissimi prodotti dell’azienda “Amore per la terra”.

COSTO:

Costo adulti: 30 euro cad.

Bambini dai 4 ai 13 anni: 20 euro cad.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/EmVwgW85PAzsm4aCA. Importante: non sono valide le prenotazioni senza una conferma scritta.

