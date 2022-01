Passeggiata fra i sentieri di Rovolon alla scoperta delle vecchie tradizioni

Domenica 23 gennaio 2022 ci attende una mattinata speciale all’insegna del divertimento! Esploreremo i sentieri di Rovolon, fra le bellezze della natura e i suoi romantici panorami, in compagnia della guida naturalistica Elena Bettio. I nostri passi inoltre ci porteranno alla scoperta delle vecchie tradizioni, usi e costumi veneti, in compagnia di simpatici figuranti che ci proietteranno indietro nel tempo! Sarà un momento divertente sia per grandi che per piccini!

Dettaglio tour:

Ore 9.30: registrazione e partenza dal Piazzale Europa (a lato del cimitero) di Bastia di Rovolon (PD)

Ore 9.40-13 circa: escursione con tappe informative lungo il percorso

Tappa in Via Rialto per una degustazione del vin brulè con il vino dell’az.agricola REASSI di Carbonara di Rovolon abbinato a dolci casarecci, fra i lavori delle vecchie massaie

Rientro prevista circa per le 13.

Cosa serve:

Abbigliamento comodo e scarpe adeguate

Se vorrai la tua borraccia d’acqua

Grado di difficoltà: medio

Lunghezza percorso: circa 6 km

Costo:

Costo adulti: 13 euro cad.

Bambini dai 4 ai 17 anni: 5 euro cad.

Il prezzo comprende:

Guida abilitata naturalistica per tutto il percorso del tour

Degustazione brulè, the caldo e dolci casarecci

Organizzazione tecnica

Nota bene:

La passeggiata si farà con un numero minimo di partecipanti.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da stabilire.

Si raccomanda la puntualità.

L’intero evento si svolge all’esterno (non necessario gp)

Evento a numero a chiuso

È obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento. Durante tutta l'attività, degustazione inclusa, si rispetteranno le norme anti-Covid.

Informazioni e contatti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/N9FUmpyeoeEmSfwc8.

Importante: non sono valide le prenotazioni senza una conferma scritta.

Info e prenotazioni qui: https://www.incollitour.it/cera-una-volta/.

Maggiori informazioni tramite whatsApp qui: https://wa.me/393454041017.