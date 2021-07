“Passeggiata con Tartini”: visita guidata ai luoghi e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina

Continuano nei sabati di luglio le “Passeggiate con Tartini”, una delle proposte culturali dell’estate padovana: un’esperienza suddivisa in una parte di visita, a cura delle guide specializzate dell’Associazione Tartini 2020, e in una musicale, con concerto finale, preceduto dall’ascolto di alcuni passaggi dell’epistolario tartiniano, presso la Chiesa di Santa Caterina (via Cesare Battisti, 245), dove è sepolto il compositore.

Le “passeggiate” toccano i luoghi e i monumenti padovani che serbano le memorie del violinista-filosofo, spazi in grado di coinvolgere i visitatori per la possibilità di contestualizzare il racconto della vita e le tappe salienti del percorso umano e culturale del musicista. Terminata la passeggiata l’ultima parola va dunque ai pensieri e alle note di Tartini.

Sabato 10 luglio la visita partirà alle ore 15.30 dalla Fontana di Prato della Valle. Alle 17.30 alla Chiesa di Santa Caterina interverranno l’attore teatrale Vincenzo Tosetto e a seguire la giovane violinista veneta Elisa Spremulli con due sonate autografe del manoscritto 1888 di Padova: n. 12 B.G2, B.a3. Elisa Spremulli (1996) si avvicina al violino all’età di 3 anni con il metodo Suzuki e si diploma a 16 anni al Conservatorio di Rovigo “Francesco Venezze” con il massimo dei voti e la lode. Ha collaborato con numerose orchestre e formazioni cameristiche ed è vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Suona un violino Genuzio Carletti (Cento 1985) ricevuto in comodato d’uso dal Premio “Francesco Geminiani”.

Prenotazione obbligatoria tramite: info@amicimusicapadova.org, formulario online su www.amicimusicapadova.org, 049 8756763 (lun/ven - 11/16).

Le passeggiate tartiniane si svolgono nell’ambito del progetto “Padova per Tartini” sostenuto dalla Fondazione Cariparo (Bando Eventi Culturali 2020). Sono promosse da gli Amici della Musica di Padova in collaborazione con il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DISLL) dell’Università di Padova, associazione Tartini 2020, , l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, le Guide Tartini 2020, il Centro Universitario Padovano e il Lions Club Padova Elena Cornaro Piscopia.

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2021/07/10/548/