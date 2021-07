“Passeggiata con Tartini”: visita guidata ai luoghi e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina

Termina sabato 24 luglio l’estate padovana delle “Passeggiate con Tartini”, l’esperienza culturale che unisce una parte di visita ad una musicale, offrendo presso la Chiesa di Santa Caterina (in via Cesare Battisti 245), dove è sepolto il compositore, un concerto e la lettura di alcuni passaggi dell’epistolario tartiniano.

Sarà dunque l’ultima occasione estiva per essere accompagnati dalle guide specializzate dell’Associazione Tartini 2020 nei luoghi che custodiscono le memorie del musicista, vissuto nella città del Santo per oltre 50 anni: spazi e monumenti in grado di raccontare la vita e le tappe salienti del percorso umano e culturale di Tartini che elesse Padova come “seconda patria”.

La “passeggiata” finale del 24 dà come al solito appuntamento al pubblico alla Fontana di Prato della Valle alle ore 15.30 per poi partire alla volta di un itinerario ricco ed emozionante. Alle 17.30 l’ultima parola va dunque ai pensieri e alle note del violinista-filosofo al cospetto della sua tomba, a Santa Caterina: interverranno l’attore teatrale Vincenzo Tosetto e a seguire il giovane violinista veneziano Giovanni Claudio Di Giorgio con le sonate autografe n. 24 B.D4 e n. 7 B.a1 tratte dal manoscritto 1888 di Padova. Di Giorgio (classe 1993), diplomatosi con il massimo dei voti e la lode al “Benedetto Marcello”, deve la sua formazione strumentale e musicale al grande violinista Giovanni Guglielmo. Nel 2010 esegue come solista la Phantasie op. 31 di Schumann al Gran Teatro la Fenice con l’Orchestra del Conservatorio di Venezia. Nel 2015 consegue il Master of Arts in Music Performance in Violino con Pavel Berman presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, dopodiché si aggiudica una lunga serie di importanti premi nazionali. Tanti anche gli enti e le società concertistiche di rilievo con cui ha collaborato.

Prenotazione obbligatoria tramite: info@amicimusicapadova.org, formulario online su www.amicimusicapadova.org, 049 8756763 (lun/ven - 11 - 16).

Le passeggiate tartiniane si svolgono nell’ambito del progetto “Padova per Tartini” sostenuto dalla Fondazione Cariparo (Bando Eventi Culturali 2020). Sono promosse da gli Amici della Musica di Padova in collaborazione con il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DISLL) dell’Università di Padova, associazione Tartini 2020, , l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, le Guide Tartini 2020, il Centro Universitario Padovano e il Lions Club Padova Elena Cornero Piscopia.

