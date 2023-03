To hike Padova a Due Carrare

Mercoledì 29 marzo per il suo 8° appuntamento "To hike Padova" ci porterà a Due Carrare. Giornate più lunghe, ore di luce in aumento...e noi ne approfittiamo per scoprire quel che ci circonda della nostra variegata e ricca provincia di Padova. Camminata a passo sostenuto con tre brevi soste per conoscere il territorio raccontato da una guida ambientale escursionistica. Partenza ore 18.30 dal parcheggio a fianco delle scuole in Piazza Norma Cossetto. Scarpe sportive, passo spedito e voglia di godersi le serate di primavera!

INFO E PRENOTAZIONI - Sentieri e Sorrisi: 366 4210602.