Passeggiata fra i vigneti e il "vin novo"

Non sarebbe autunno senza el “Torbolin”! Non sai cos’è? È il vino nuovo, quello giovane, un vino dolce e amabile, il regalo delle uve appena vendemmiate! Domenica 31 ottobre ci attende una meravigliosa mattinata alla scoperta dei sapori d’autunno! Saremo ospiti dell’azienda vitivinicola “Al Contadin” di Rovolon (PD) e in compagnia di Gianni, il titolare, entreremo nel mondo del vino nuovo, fra i suoi profumi e il suo dolce gusto! In collaborazione con la latteria Lattebusche che ci illustrerà il meraviglioso magazzino con le forme di grana! Scopri il programma del tour, e non perdere questa occasione.

Dettaglio tour:

Ore 9-9.30: ritrovo presso la LATTERIA LATTEBUSCHE di Carbonara di Rovolon. Possibilità di fare colazione presso il loro Bar Bianco (anche all’esterno), colazione esclusa dal pacchetto

Ore 9.20: registrazione

Ore 9.30-10: visita guidata del magazzino con lo stoccaggio delle forme di grana

Ore 10-10.30: camminata fra i vigneti dell’azienda vitivinicola AL CONTADIN, adiacenti alla proprietà di Lattebusche

Ore 10.30-11: visita guidata in cantina

Ore 11-11.30: aperitivo con il vin novo, accompagnato ad una fetta di salame ai ferri, con polente ed il grana di Lattebusche.

Ore 11.30: partenza con breve passeggiata per ritorno al punto di partenza

La fine del tour è prevista verso le ore 12.

Presso l’azienda sarà possibile acquistare i loro prodotti, che troverai comodamente al punto di arrivo,dove hai parcheggiato l’auto. Cosa serve:

Abbigliamento comodo e scarpe adeguate

La tua bottiglietta di acqua

Grado di difficoltà: facile

Lunghezza percorso: meno di 1 km

COSTO:

Costo per l’intero tour enogastronomico: 13 euro cad.

Bambini dai 4 ai 12 anni: 8 euro cad.

Bambini dai 0 ai 3 anni gratuito

Il prezzo comprende:

Visita guidata presso Lattebusche

Degustazione del vino nuovo con un piattino di salame ai ferri, una fetta di polenta e grana

Organizzazione tecnica

Nota bene:

L’evento si farà con un numero minimo di partecipanti.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da stabilire.

Si raccomanda la puntualità.

L’intero evento si svolge all’esterno

Evento a numero a chiuso

È obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento. Durante tutta l'attività, si rispetteranno le norme anti-Covid.

Informazioni e contatti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Importante: non sono valide le prenotazioni senza una conferma scritta: https://forms.gle/xz6i87TSW7CUdDkk8.

Invia un messaggio whatsApp: https://wa.me/393454041017

