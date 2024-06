Passeggiata serale a Galzignano Terme con visita al Museo dei Colli Euganei e aperitivo

Una sera al museo? No, non è il titolo di un film, ma un'occasione da non perdere per scoprire le storie e il paesaggio euganeo di Galzignano Terme e dintorni. Una semplice passeggiata adatta veramente a tutti tra le strade e le vecchie case del paese. Il tour si concluderà al Museo dei Colli Euganei - Galzignano Terme. Ad attenderci, oltre le interessanti sale allestite, un aperitivo per brindare e chiudere la serata.

Prendete nota quindi: SABATO 20 LUGLIO ore 18 piazzale della Chiesa S. Maria Assunta via Roma - Galzignano Terme Passeggiata culturale serale con visita al museo e aperitivo "Passato e presente di una terra di confine!

Per partecipare è necessaria l'iscrizione al 366 4210602. Quota di partecipazione, comprensiva di passeggiata culturale, visita guidata al museo e aperitivo 20 euro. Dettagli in locandina o al sito www.sentieriesorrisi.it