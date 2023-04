Passeggiata a Padova tra fede e scienza il 7 maggio 2023. Andiamo alla scoperta di Padova attraverso gli occhi di due importanti personaggi storici che hanno contribuito a rendere questa città straordinaria famosa in tutto il mondo! Galileo Galilei è stato insegnante nell’antica università per ben 18 anni, com’era Padova durante la sua epoca nel 1600? Sant’Antonio ha trascorso solamente due anni a Padova ma attraverso le sue opere caritatevoli è diventato per tutti Il Santo. La nostra passeggiata parte dall’università per proseguire dove ha vissuto Galileo Galilei e comprenderà gli interni ed esterni della meravigliosa Basilica del Santo. Terminiamo in quella che è considerata la 5a piazza più grande al mondo: Prato della Valle! Info utili: Ritrovo: ore 10 di fronte Palazzo Bo, sede dell’Università di Padova.

Durata: 2,5 h Itinerario: Palazzo Bo esternamente, casa dove ha vissuto Galileo Galilei esternamente, visita interni ed esterni della Basilica di Sant’Antonio, termine Prato della Valle. In caso di maltempo si posticipa a giugno.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA scrivendo a notonlyvenice@gmail.com.

Quote di partecipazione: