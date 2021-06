Passeggiate serali a Padova: "Con il naso all'insù, dagli affreschi alla street art"

L'associazione Habitus Progetto Città, in partnership con FAI - Delegazione di Padova e Università Popolare di Padova, organizza per il mese di luglio una serie di "Passeggiate guidate: con il naso all'insù: dagli affreschi alla Street Art". Date degli eventi: giovedì 1, giovedì 8, giovedì 15 luglio 2021. Ritrovo e partenza: piazzetta Cappellato Pedrocchi,di fronte ai tavolini all’aperto del Caffè Pedrocchi (lato negozio Zara), un quarto d'ora prima dell'orario inizio passeggiata. Gruppi di 15 persone con prenotazione obbligatoria.

Affreschi, decorazioni, ornamenti e street art sono mezzi attraverso i quali gli edifici e i suoi utilizzatori parlano alla città. Per comprenderne il senso vanno decodificate. Le passeggiate organizzate, guidate da architetti, urbanistici e storici, sintetizzano i contenuti del volume "L'Immagine della Città. Dall’Urbs Picta alla Padova Contemporanea" (overview editore, 2020), dove vengono illustrate le decorazioni parietali medioevali (testo di Pier Luigi Fantelli), l'uso dei materiali nella seconda metà dell’Ottocento (testo di Marco Maffei), gli affreschi, le sculture e le ceramiche del secondo dopoguerra del Novecento (testo di Enrico Pietrogrande) e infine la street art contemporanea (testo di Antonio Buggin). Attraverso alcuni percorsi guidati possiamo quindi offrire ai cittadini alcuni strumenti per avere coscienza di quanto possiedono e renderli consapevoli della necessità della sua tutela.

PERCORSI: Scegliete il vostro percorso, A o B, e l'orario relativo, nel modulo di prenotazione.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA E SINGOLA AL SEGUENTE LINK: https://forms.gle/Z6MzvTvM6Jo7zkrM8 (nel caso in cui vi siano più partecipanti per nucleo familiare e/o per gruppo di amici e/o simili, è necessario effettuare le prenotazioni per ogni singola persona).

PERCORSO A: LA PADOVA MEDIEVALE E OTTOCENTESCA.

Durata 1h 15

Difficoltà: 0.

Orario partenza:

giovedì 1 luglio, giovedì 8 luglio, giovedì 15 luglio; ore 18:00 e ore 19:30

Condurrà: architetto Marco Maffei.

PERCORSO B: LA PADOVA DEL NOVECENTO E CONTEMPORANEA.

Durata 1h 15.

Difficoltà: 0.

Orario partenza:

giovedì 1 luglio, giovedì 8 luglio, giovedì 15 luglio; ore 18:15 e ore 19:40

Condurrà: urbanista Antonio Buggin.

Informazioni e contatti

Ritrovo 15 minuti prima della partenza, di fronte al portico del Caffè Pedrocchi (lato negozio Zara), Padova.

Prenotazione con contributo di 10 euro. Per iscritti FAI e soci Università Popolare il contributo è di 8 euro. Il contributo comprende la visita guidata e una copia del volume "L'immagine della città. Dall’Urbs Picta alla Padova Contemporanea" (overview editore, 2020) https://www.overvieweditore.com/prodotto/immagine-della-citta/. In caso di prenotazioni su entrambi i percorsi, il contributo per il secondo percorso è di 5 euro (uguale per tutti, senza la seconda copia del volume).

mail: prenotazioni.habitus@gmail.com

telefono / whatsapp: 392 4551984 .

