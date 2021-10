"Daylighting - Vis-à-Vis", Passepartout Duo e la loro musica elettronica al Barco Teatro

Passepartout Duo, Nicoletta Favari e Christopher Daniel Salvito, con "Daylighting - Vis-à-Vis" vi aspettano per un concerto di musica elettronica al Barco Teatro domenica 10 ottobre, alle ore 18.

Passepartout Duo

Passepartout Duo è un gruppo musicale composto dalla pianista italiana Nicoletta Favari e dal percussionista americano Christopher Salvito. I loro viaggi in giro per il mondo hanno plasmato l’approccio multidisciplinare, le composizioni strumentali e i video che costituiscono il corpus del loro lavoro. Invitando l’ascoltatore a riconsiderare le modalità in cui si fa esperienza del mondo attraverso il suono, i due musicisti alimentano un costante entusiasmo per il potenziamento delle loro capacità creative. Il duo presenterà in questo concerto a Barco Teatro due progetti discografici,Vis-à-Vis (2020) e Daylighting (2021), entrambi scritti per strumenti portatili da loro inventati e creati a mano durante residenze internazionali, utilizzando materiali di scarto in metallo e legno, ma anche di varia natura tessile in aggiunta a tastiere, sintetizzatori e percussioni (in Daylighting il duo presenta una nuova collezione di strumenti elettronici dalle sembianze immaginifiche che integrano funzionalmente fibre tessili e circuiti analogici).

Una ricerca sonora che procede di pari passo con la ricerca materiale, in una suite di composizioni originali che si susseguono senza continuità, ma aprono una serie di mondi diversi, conducendo lo spettatore in un viaggio tra varie dimensioni temporali e geografiche.

Ingresso

Costo biglietti: 10 euro intero / 5 euro ridotto studenti

Prenotazione obbligatoria a:

info@barcoteatro.it

tel./whatsapp/sms: 375 5764000

Info web

https://www.facebook.com/BarcoTeatro

https://www.barcoteatro.it/

Foto articolo da https://www.barcoteatro.it/

