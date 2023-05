Pastori e pecore: al Parco Frassanelle c'è la tosatura e la transumanza

Una giornata dedicata agli animali al Parco Frassanelle, nel cuore dei Colli Euganei, questa domenica 21 maggio: tosatura e transumanza saranno gli eventi al centro della giornata. La tosatura è un rito che si tramanda da generazioni di pastori ed è volto al benessere degli animali che, con l’arrivo delle temperature calde primaverili hanno bisogno di alleggerire il manto (alle 11.30 e alle 14.30, evento gratuito).

Mentre al pomeriggio alle 15 gli ospiti del parco potranno 'studiare' per un giorno da pastore: dopo aver tosato pecore ed agnellini, il gregge è pronto a partire per la transumanza ma prima bisognerà radunarlo. Sarà possibile accedere ai recinti delle pecore prima della loro partenza verso i pascoli (ore 15). Alle 15.30 invece lezione di “lana”: come lavarla e come trasformarla in filato.

Ma la giornata non è finita qui ci saranno anche dimostrazioni sulla produzione del formaggio e sulla tessitura (necessario piccolo contributo). E ancora battesimo della sella con i pony (a pagamento), laboratorio pittorico (a pagamento), incontri yoga e meditazioni (alle 11.30). E immancabile la visita guidata al parco, alle grotte e alla villa. Come sempre picnic libero e punti ristoro per tutti.