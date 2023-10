Patavina Lumina: alla Sala dei Giganti Federico Guglielmo, Pietro Bosna e Aldo Orvieto

Domenica 8 ottobre, alle ore 11 alla Sala dei Giganti, quarto appuntamento della rassegna Patavina Lumina, Padova per Gian Francesco Malipiero, con tre prestigiosi interpreti: Federico Guglielmo (violino), Pietro Bosna (violoncello) e Aldo Orvieto (pianoforte). Tutti e tre i musicisti possono vantare una lunga serie di riconoscimenti nazionali e internazionali, la collaborazione con prestigiose orchestre e ensemble in tutto il mondo, e una vasta discografia, che ha riscosso sempre consenso unanime della critica.

Federico Guglielmo è uno dei violinisti più versatili e apprezzati a livello internazionale. E’ famoso non solo come solista, ma anche come direttore d’orchestra, per il suo approccio “storicamente informato” e innovativo allo stesso tempo. Ha diretto e concertato dal violino celeberrimi ensemble barocchi e nel 1995 ha fondato L’Arte dell’Arco, un ensemble di strumenti d’epoca, considerato tra i più importanti gruppi italiani. Anche il violoncellista Pietro Bosna è stato uno dei fondatori de L'Arte dell'Arco e ha suonato e registrato con alcuni dei musicisti più importanti nel campo delle interpretazioni "storicamente informate", tra cui Gustav Leonardt. Pietro Bosna è stato anche il primo violoncello dei Solisti Italiani ed ora è violoncellista del prestigioso ensemble I Musici di Roma. Il pianista Aldo Orvieto, che deve molto della sua formazione musicale ad Aldo Ciccolini, ha inciso più di sessanta dischi dedicati ad autori dell’età classica e del Novecento. Ha ricevuto lusinghieri consensi da alcuni dei più grandi compositori del nostro tempo tra cui Luigi Nono e Goffredo Petrassi e gli sono state dedicate nuove composizioni da Aldo Clementi, Salvatore Sciarrino e altri. Nel 1979 è stato tra i fondatori dell’Ex Novo Ensemble e, nel 2004, della rassegna concertistica Ex Novo Musica.

Il programma del concerto si aprirà con la Sonata op. 6 n. 1 B.G8 per violino e pianoforte Giuseppe Tartini, nella trascrizione curata da Malipiero, che tanto contribuì alla riscoperta dell’opera di Tartini. Seguiranno quattro composizioni cameristiche di Malipiero, due dedicate al pianoforte solo, datate alla metà degli anni venti, “Pasqua di resurrezione” e “Tre preludi a una fuga”, che si alterneranno alla “Sonatina per violoncello e pianoforte” del 1942 e alla celebre “Sonata a tre” per violino, violoncello e pianoforte del 1927.

Per il calendario completo della rassegna: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/Dialoghi-GFM/

Progetto realizzato in collaborazione con Asolo Art Film Festival, Fondazione Benetton Studi e Ricerche di Treviso, Fondazione Giorgio Cini di Venezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Università di Padova, Conservatorio Cesare Pollini di Padova, Comune di Asolo.

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

Biglietti

I biglietti sono in vendita da Gabbia Dischi, al botteghino della Sala e online: 2tickets.it

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/10/08/747/

https://www.2tickets.it/SelectTitolo.aspx?idt=1966992&set=A&car=&ide=2182

