Patavina Lumina: alla Sala dei Giganti “L'Amfiparnaso”, il capolavoro di Orazio Vecchi

Per Patavina Lumina, Padova per Gian Francesco Malipiero, gli Amici della Musica di Padova presentano “L'Amfiparnaso”, il capolavoro di Orazio Vecchi, rarissimo, se non unico, esempio di commedia dell’arte in musica giunta fino a noi. L’opera composta alla fine del ‘500 e stampata per la prima volta a Venezia nel 1957, presenta un insieme di quadri animati dalle maschere del teatro dell’arte italiano. La riproposta dell’Amfiparnaso vuole ricordare l’esecuzione storica che quest’opera ebbe a Padova al Teatro Verdi il 9 aprile del 1927, sotto la direzione di Alfredo Casella, che la presentò insieme a Le nozze di Stravinskij. Malipiero amò l’Amfiparnaso di Vecchi, considerandolo “un capolavoro assoluto perché la sua bellezza non si limita alla rappresentazione storica di un'era, ma possiede le qualità dell'arte immortale che gli consentono di sopravvivere alla sua età.”

A portare in scena l’Amfiparnaso La Stagione Armonica, l’ensemble specializzato proprio nel repertorio rinascimentale e barocco. Il gruppo nacque nel 1991 dai madrigalisti del Centro di Musica Antica di Padova, e vanta una lunghissima esperienza di collaborazione con musicisti come Nigel Rogers, Jordi Savall, Peter Maag, Gianandrea Gavazzeni, Gustav Leonhardt, Riccardo Muti. Ha collaborato con prestigiose orchestre e ha partecipato ai più importanti festival e rassegne in Italia e all'estero. Ha registrato per la RAI, per le radio e televisioni tedesca, svizzera, francese, belga. Ha inciso per molte case discografiche. La Stagione Armonica è diretta dal 1996 da Sergio Balestracci, che da sempre ha avuto un’intesa attività concertistica nel campo della musica rinascimentale e barocca, contribuendo tra i primi in Italia, alla rivalorizzazione di questo repertorio.

Domenica 22 ottobre 2023, ore 17 Sala dei Giganti, Palazzo Liviano, Padova

LA STAGIONE ARMONICA

Concerto Vocale e Strumentale

ALESSANDRO BRESSANELLO regia

SERGIO BALESTRACCI direzione

Musiche di Orazio Vecchi: “L'Amfiparnaso” Comedia Harmonica in un Prologo e Tre Atti

Biglietti

Interi: 10 euro, Studenti e Giovani (under 35): 5 euro

I biglietti sono in vendita da Gabbia Dischi, al botteghino della Sala e online: 2tickets.it

Progetto realizzato in collaborazione con Asolo Art Film Festival, Fondazione Benetton Studi e Ricerche di Treviso, Fondazione Giorgio Cini di Venezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Università di Padova, Conservatorio Cesare Pollini di Padova, Comune di Asolo.

Per info: www.amicimusicapadova.org - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

