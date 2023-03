“Metropolis - Around the world”, Patricia Onyewenjo a Padova allo Spazio Anna Breda

Un’artista contemporanea, per la sua biografia e per il suo sguardo: lo Spazio Anna Breda, a Padova, ospita la personale di Patricia Onyewenjo, artista tedesco-nigeriana, cresciuta a Berlino, che ha scelto l’Italia e Padova come casa.

Dodici opere inedite, che rappresentano il percorso artistico e umano di Onyewenjo: il titolo dell’esposizione, “Metropolis - Around the world”, riassume il suo punto di partenza e il suo punto di vista sul mondo e sulle città in particolare.

«La mia attenzione non è volta a cogliere realisticamente la geografia o l’estetica di una metropoli, quanto piuttosto a trasferire sulla tela un preciso stato d’animo che la città, sorpresa in un istante, rappresenta in modo simbolico», dice Patricia Onyewenjo.

La tecnica di Patricia Onyewenjo è olio su tela e trae ispirazione sia dalla fotografia - soprattutto quella di oggi, influenzata dalla sua istantaneità -, sia dall’arte pop e dall’impressionismo, in particolare per l’uso dei colori. La tecnica è ricercata e complessa e il grande formato evidenzia la ricerca non solo dell’immagine, ma anche l’attenzione nei confronti del gesto artistico, punto d’arrivo del percorso creativo.

Patricia Onyewenjo è nata a Owerri, in Nigeria, Africa. La mamma, tedesca di Berlino, insegnante d’arte, e il padre, ingegnere di nazionalità nigeriana, si conoscono all’Università Alexander von Humboldt di Berlino est; dopo la costruzione del Muro riescono a scappare e si trasferiscono a vivere in Nigeria. Una storia familiare che riassume incredibilmente la storia del ‘900.

Patricia è fortemente influenzata dalla sua biografia e cresce sentendosi una cittadina del mondo, benché legata alla sua formazione in Germania. Si laurea infatti a Francoforte e si diploma in musica presso il George Liszt Musical School.

Vive in molti paese lavorando come fotomodella: Stati Uniti, Canada, Svizzera e Olanda.

In quel periodo, inizia anche a trasformare la sua passione per la pittura in un lavoro e affronta le prime mostre, vivendo tra Berlino e Londra.

Dal 2008 Patricia vive e lavora in Italia, a Padova.

Le opere di Patricia sono la sintesi di un profondo dialogo dell'artista con se stessa.

Un viaggio nell'io e nell'inconscio che trova nel linguaggio della pittura la via per esprimere la sfida ad adattarsi culturalmente ad ambienti nuovi, la solitudine e l’isolamento, ma anche la speranza, il successo, e la necessità di superare gli ostacoli della vita.

La mostra sarà inaugurata sabato 1 aprile alle ore 18, presso lo Spazio Anna Breda, in Via San Fermo, a Padova.

Mostre / Exhibitions

Da 2020, Anna Breda

2017 NIGHTFALL, Pontecorvo

2016 Rassegna Nazionale, Art Venice

2016 Galleria Vecchiato, Padova

2016 Premio Joan Miro’, Biennale di Asolo

2016 Premio Marc Chagall, Villa Breda, Padova

2016 Rassegna Nazionale Citta’ d’Este

2016 Galleria Govetosa, Padova, THE BLUE HOUR

2015 Galleria Govetosa, Padova, THE SOUND OF SILENCE

2014 Architects Party, Padova

2012 Lincoln Art Walk, Miami

2007 Kunsthaus Tacheless Berlin

