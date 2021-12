Pausa pranzo tra preghiere e musica alla chiesa di San Gaetano

Torna la proposta del Centro universitario per una “pausa pranzo” come occasione per rilassarsi, lasciarsi cullare dalla musica e pregare in tempo d’Avvento, nella chiesa di San Gaetano (via Altinate 73) a Padova), naturalmente nel rispetto delle normative di prevenzione dal contagio da Covid-19.

L’appuntamento è mercoledì: dalle 12.30 alle 13.30, ci si potrà fermare nella chiesa di San Gaetano per nutrire mente e spirito, in questo tempo d’Avvento, tempo prezioso per andare incontro al Natale e ritrovare la vera origine di questa festa cristiana. Un’ora per vivere un momento di pace, di riflessione, ascoltando brani musicali offerti da giovani artisti e la lettura di alcuni testi sacri. Per chi lo desidera, dalle 12.45 alle 13.15, si potrà partecipare alla celebrazione eucaristica.

Mercoledì 15 dicembre, ad accompagnare la pausa pranzo saranno Sara Castellano (pianoforte) e Alessandro Catania (violino) diretti da Lorella Ruffin. In programma: Czardas per violino e pianoforte di Vittorio Monti; Allegro, Largo Allegro dall’Inverno di Antonio Vivaldi; Le cygne di Camille Saint–Saens e Sonata in fa “Primavera” di Ludwign van Beethoven.

La proposta si ripeterà mercoledì 22 dicembre.