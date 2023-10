I personaggi del cartoon Paw Patrol e il pasticcere Damiano Carrara per il compleanno di Ipercity

Un fine settimana di eventi, per bambini, famiglie e appassionati di cucina: sabato 14 e domenica 15 ottobre il centro commerciale Ipercity festeggia i suoi 17 anni assieme ai Paw Patrol, al pasticcere e personaggio televisivo Damiano Carrara e soprattutto insieme alla città.

Sabato 14 ottobre

Si parte sabato 14, con il Meet&Greet dei cagnolini Marshall e Chase, protagonisti del fenomeno planetario Paw Patrol, il cartone animato canadese seguito e amato dai bambini in oltre 160 paesi.

Arrivato alla decima stagione, Paw Patrol, che racconta le avventure di Ryder e dei suoi cuccioli eroici, è, anche in Italia, seguito e amato da bambini di tutte le età.

Sabato gli amici di Marshall e Chase potranno incontrarli nella piazza centrale e nella galleria di Ipercity, ogni ora dalle 14.30 alle 18.30, per vivere un momento di divertimento e di emozione.

Domenica 15 ottobre

Domenica 15 sarà invece Damiano Carrara a guidare la festa: il celebre pasticcere e conduttore televisivo ha conquistato il pubblico italiano con le sue creazioni e il suo ruolo di giudice a Bake Off Italia e Cake Star, ma anche in altri programmi TV, come Ricette di un sognatore o Fuori Menù.

Nato in Italia, ma cresciuto professionalmente in America, dove è una famosa star delle trasmissioni dedicate alla pasticceria, Damiamo sarà a Padova non solo per incontrare i fan e raccontarsi, ma anche perché sarà lui a realizzare la torta di compleanno di Ipercity!

Il taglio del dolce, e soprattutto l’assaggio (gratuito), saranno alle 16.30 presso la piazza centrale e i fan potranno vivere quest’unica esperienza culinaria.

Gli eventi sono aperti al pubblico e gratuiti.

Per informazioni https://www.ipercity.it/evento/compleanno-ipercity-festeggia-con-noi/

Foto articolo da https://www.ipercity.it/evento/compleanno-ipercity-festeggia-con-noi/