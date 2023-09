Pedala intorno al mondo

L’evento ciclistico di IASP, Cycle Around the Globe, torna per il decimo anno consecutivo, per aumentare la consapevolezza della prevenzione del suicidio in tutto il mondo e ridurre lo stigma che lo circonda.

La Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, Cycle Around the Globe, mira a sensibilizzare gli sforzi di prevenzione del suicidio in tutto il mondo nel periodo che circonda la Giornata Mondiale per la prevenzione al suicidio e lavora per sostenere il lavoro dell’Associazione internazionale per la prevenzione al suicidio promuovendo azioni basate sull’evidenza al fine di ridurre l’incidenza del suicidio e del comportamento suicida.

«Vogliamo che la nostra comunità globale si impegni l’una con l’altra e si unisca per diffondere la consapevolezza della prevenzione del suicidio. Incoraggiando la comprensione, raggiungendo e condividendo esperienze, vogliamo dare alle persone la fiducia necessaria per agire. Prevenire il suicidio richiede a tutti noi di diventare un faro per chi sta soffrendo».

Quest’anno l’iniziativa potrà contare sul sostegno e la presenza di un ospite speciale: Silvio Martinello, ciclista professionista , cinque volte campione del mondo e Campione Olimpico ad Atlanta, che interverrà all’apertura dell’evento: https://www.deleofund.org/cycle-around-the-globe/.