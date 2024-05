Peraga medievale, tutti gli appuntamenti in programma

Torna PeragaMedievale, l’annuale rievocazione storica al Castello dei Da Peraga!

Un evento unico, che dal 31 maggio al 2 giugno vi invita a rivivere le emozioni, i sapori e le atmosfere di un tempo, in un vero e proprio tuffo nel passato: il tema di quest’anno sarà “La cucina nel Medioevo”.

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

I preparativi sono cominciati e siamo desiderosi di metterci alla prova ancora una volta, per veder crescere questa realtà che è ormai parte integrante di tutti noi. Arrivata alla sua XXIII^ edizione, la nostra festa è il risultato di uno sforzo collettivo, fatto dell’impegno e della passione che ci spinge ogni anno a migliorarci sempre più.

E di certo non possiamo scordare il nostro affezionato pubblico, la scintilla che muove tutto questo! A voi, che ci ispirate ad osare e dare sempre il meglio, PeragaMedievale rinnova l’invito, ancora una volta, per un nuovo ed emozionante appuntamento. Non mancate!

Venerdì 31 maggio dalle 19

Sabato 1 e domenica 2 giugno dalle 10

Presso il parco del Castello dei Da Peraga Rievocazione storica medievale ricca di spettacoli, danze e battaglie, laboratori e giochi per i più piccoli, cene in stile medievale... e molto altro! Qui trovi info su come raggiungerci e dove parcheggiare. Qui le foto delle edizioni precedenti per un'anteprima di cosa ti aspetta! Alla Servitù de Passaggio, panini con porchetta e salsiccia, birra all'aperto e spettacoli di musici, sbandieratori, giullari. Alla Cantinaccia delle Contrà, polpette indimenticabili, cicchetti, vino e sangria. Alla Taberna dei Pazzi, menù tradizionali, con primi piatti deliziosi e carne alla griglia gustosissima. All'Ofelleria, torte, biscotti accompagnate dallo storico ippocrassum. Presso il Contado, giochi medievali per tutte le età e laboratori per i ragazzi. Alla Sosta de Corte, quando cala la sera, distillati di ogni tipo e genere, allegria e caciara! Alla Tabula degli Ingordi, cicchetti medievali, per conoscere gusti e sapori di un tempo. Venerdì 31 maggio 19 Apertura di tutti i punti ristoro, spettacolo "Tenzone degli Sbandieratori"

19.30 e per tutte le sere, Cena Nobili, per gustare una cena medievale tra spettacoli e racconti. Prenotazione obbligatoria .

. 20 Spettacoli itineranti

21 Giuramento delle Contra' e spettacolo Musici e Sbandieratori

22 "Le fatiche di Ercole", spettacolo di fuoco dei Focolieri de Petracha, con Ago sul Filo e le ginnaste PUV Sabato 1 giugno 10 Inizio laboratori per i ragazzi presso il Contado: pane speziato, costruzione di scudi e spade, arte pittorica; possibile prenotazione online .

. 10.30 Tour culturale guidato "La cucina nel Medioevo"; possibile prenotazione online .

. 12 Apertura punti di ristoro, spettacoli itineranti

15 Torneo di giochi medievali presso il Contado

16.30 Tour culturale guidato "La cucina nel Medioevo"; possibile prenotazione online.

17.30 Disfida delle Contrà: volo della bisaccia, calcio fiorentino, presa dell'uovo.

19 Spettacolo acrobatico dei Giullari Diavoli Rossi

21 Disfida delle Contra': Corsa dei Giganti e Strappo dei Canapi

22 "A.D. 1319, Vigontino in fiamme", spettacolo di combattimento medievale. A seguire, "Corteo dei Vinti e dei Vincitori". Domenica 2 giugno 9 Santa Messa presso gli accampamenti. Ricordo di Riccardo Val.

10 Apertura accampamenti medievali, laboratori per ragazzi e botteghe artigiane del mercato.

e botteghe artigiane del mercato. 10.30 Tour culturale guidato "La cucina nel Medioevo"; possibile prenotazione online .

. 12 Apertura punti di ristoro, spettacoli itineranti.

17 Corteo storico con partenza dalla chiesa di Peraga e transito attraverso via Bonaventura; spettacoli itineranti Musici et Sbandieratori.

19 Spettacolo acrobatico dei Giullari Diavoli Rossi, a seguire spettacoli itineranti Musici e Sbandieratori, Giullari, Danzatori, Musicanti e Ciarlatani.

22 "Le fatiche di Ercole", spettacolo di fuoco dei Focolieri de Petracha, con Ago sul Filo e le ginnaste PUV

23 Spettacolo pirotecnico "Anno Domini 1319" Ulteriori info su peragamedievale.org

Info web

https://www.facebook.com/events/427324256701875/

https://www.peragamedievale.org/

https://www.peragamedievale.org/rievocazione/programma-2023/

https://programma.peragamedievale.org/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2m6v__V3frN8H4DAJFGfljNhf26hobdYdFRnvP6-VlrBeXG6rV7fhnJhE_aem_ASXFFv2KSssB3vrp3LoKPCx7YNP-9z1isKbfsmtIBBBBbPjuMp8Hu3KTnzr9aOO84PaDqljSs7WtwFTKe0UNXbIx