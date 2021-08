Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Le manifestazioni e le iniziative di “Arena Romana Estate 2021” organizzate dalla Promovies in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova oltre a trovare nel Grande Cinema all’Aperto di Padova la proposta principale di grande richiamo e di intrattenimento per la cittadinanza (per quest’anno le proiezioni sono state spostate dalla tradizionale Arena Romana alla Scuola Reggia dei Carraresi in Piazza Duomo), sono anche diventate l’occasione per parlare in modo approfondito di storia dell’arte e della storia antica della nostra città. “Sono infatti molteplici gli incontri culturali, le visite e i percorsi d’arte guidati, tra aree monumentali, passeggiate mirate nel centro storico, curiosità e non troppo esplorate scoperte, appositamente ideati anche per l’estate 2021” - come precisa Gianni Vitale presidente della Promovies - “appuntamenti che si muovono in un ideale viaggio nel tempo passato tra la città romana, l’arte medievale, gli affreschi trecenteschi e i canali d’acqua”. Si partecipa previa prenotazione che si può effettuare fino ad esaurimento dei posti disponibili sul sito: www.promovies.it Il punto di partenza e di ritrovo del gruppo di partecipanti varia a seconda dell’argomento dei percorsi e dei siti monumentali da visitare e viene comunicato direttamente agli interessati dagli organizzatori. Questi gli appuntamenti dei “Percorsi d’Arte e Visite Guidate Promovies 2021” curati da Emanuele Aliotta e Gianfranco Maritan in collaborazione con Gianni Vitale. Sabato 21 agosto alle ore 10,30 UN PADOVANO TRA GLI ANGELI: GUARIENTO. Un percorso angelico, tra la Reggia dei Carraresi e il Museo degli Eremitani, attraverso l’Arte nei luoghi della Politica e della Fede. L’opera di questo autore, al secolo Guariento di Arpo (Piove di sacco, 1310 - Padova, 1370) si trova, in parte, presso la Chiesa degli Eremitani, abside, affreschi con storie dei Santi Giacomo, Filippo e Agostino, in parte nei luoghi sopra citati. I cicli angelici da lui dipinti ritraggono le nove schiere angeliche, divise in tre schiere (Angeli, Arcangeli, Principati; Potestà, Virtù, Dominazioni; Troni, Cherubini, Serafini), secondo l’ordine stabilito da Dionigi l’Areopagita (I sec. d.C.), ognuna con caratteristiche proprie. Potenza, forza e grazia si fondono mirabilmente nel raffigurare queste figure derivate dal mondo assiro-babilonese. Sabato 28 agosto alle ore 11,00 ANIMALI NEL CINEMA, MITI E VERITA’ - VISITA GUIDATA AL BIO-PARCO “TIGER EXPERIENCE” Incontro con l’addestratore ed esperto di animali Gianni Mattiolo ed i suoi 40 grandi felini (leoni, tigri, leopardi, puma) tra cui la tigre bianca Lucy che ha incontrato Papa Bergoglio. Un sorprendente tour di circa due ore a Campolongo Maggiore alla scoperta dell’etologia e delle abitudini di questi affascinanti animali. Si parlerà anche di come possono essere utilizzati, rispettandoli, per la partecipazione a riprese nei set cinematografici e televisivi e quali attenzioni adottare per tutelarne e salvaguardarne la specie. Domenica 29 agosto alle ore 16,30 VI MANDIAMO ALL’INFERNO! GIOTTO, LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI E LUCIFERO Una visita all’interno della Cappella degli Scrovegni: i suggerimenti di Giotto per non finire all’Inferno. Si, questa volta vi mandiamo… al Diavolo! Padova è diventata Patrimonio della Umanità dell’Unesco con il suo ciclo di affreschi trecenteschi e in particolare con la Cappella degli Scrovegni dove Giotto raffigura i Vizi del suo tempo, che sono poi gli stessi del nostro tempo! Ecco una visita in controtendenza, un percorso che non è semplicemente pittorico e di storia dell’arte, nello stile che contraddistingue le visite e i percorsi culturali organizzati da anni dalla Promovies con la collaborazione dei suoi infaticabili esperti. Sabato 4 settembre alle ore 17,00 L’ARENA ROMANA E IL PUBBLICO SPETTACOLO: GLADIATORI, SANGUE E…ARENA Una visita guidata all’interno dell’Arena Romana, antico luogo di spettacoli… di ieri e di oggi. L’Arena Romana di Padova è il più antico luogo di pubblico spettacolo della città. Dagli anni ’80 lo spazio storico di cultura ed eventi dove è nato il grande cinema all’aperto di Padova organizzato dalla Promovies e dove si sono esibiti tanti artisti internazionali (Herbie Hancock, Paolo Fresu, Cassandra Wilson, Edoardo Bennato, Alessandro Bergonzoni, Claudio Bisio…) e dove il pubblico ha potuto incontrare tanti autori e personalità del cinema e dello spettacolo (Susan Strasberg, Fabrizio De Andrè, Franco Battiato, Pupi Avati, Luciano Emmer, Tinto Brass, Carlo Delle Piane, Franco Nero, Giuseppe Ferrara…). La visita e l’incontro vogliono essere un tour storico nel passato degli antichi giochi e spettacoli d’epoca romana di cui poco in realtà si conosce, ma su cui molto si è fantasticato: il mondo dei Ludi gladiatorii. Giochi e intrattenimenti nell’Arena della Padova Romana dove uomini - e anche donne - combattevano per la gloria e l’onore. Schiavi e liberi che si cimentavano nelle lotte per ottenere chi la libertà e chi il successo. Eroi cui si guardava con ammirazione e fascino, come veri campioni. Ma si parlerà anche di come utilizzare questo spazio monumentale come luogo di eccellenza dove passare le calde serate d’estate come sempre avvenuto per i cittadini padovani. Sabato 18 settembre alle ore 17,00 LA PADOVA ROMANA: DELL’ARENA E DEI DINTORNI Un percorso lungo le strade romane alla riscoperta della Padova antica. A spasso per le antiche strade di Patavium. Partendo ancora dall’Arena Romana, a piedi si scopriranno luoghi - alcuni davvero nascosti - della millenaria storia della città. Strade, palazzi, ponti, che raccontano un passato glorioso e importante, in cui Patavium giocava un ruolo essenziale nell’economia e nella politica dell’epoca. Domenica 3 ottobre alle ore 16,00 SPIEGHIAMO LE VELE CON SAN FRANCESCO . Un percorso “illustrato” per conoscere la vita di San Francesco. Spieghiamo le vele, un gioco di parole per andare a visitare uno degli antichi Chiostri forse meno noti e visitati di Padova, dato che occupato da una scuola. Attraverso delle pitture, a volte semplici e popolari, saremo guidati, secondo l’antica tradizione delle Bibliae pauperum, a riscoprire la storia di San Francesco. Un percorso con episodi poco noti, anzi, alcuni probabilmente ignoti ai più, sulla vita del Poverello di Assisi e il suo messaggio. Sabato 16 ottobre alle ore 16,00 AL DI LA’ DELLE STELLE, I MITI Una visita guidata all’Oratorio di San Michele a Pozzoveggiani. Il cielo nel mondo del sacro e nella mitologia. Stelle, animali e combattenti nel cielo della Chiesa di Pozzoveggiani, una delle più antiche di Padova. È dedicata all’Arcangelo San Michele, come spesso accadeva ai luoghi posti ai confini della città. La struttura è molto semplice e, all’interno, conserva affreschi del XII secolo, tra cui spicca un cielo stellato e popolato di animali fantastici e cavalieri. Secondo una tradizione antichissima, da qui sarebbe partita Santa Giustina per iniziare il suo percorso di conversione alla fede cristiana.