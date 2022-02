Il percorso oncologico: la palliazione, l’evento in web conference accreditato ECM

Si terrà giovedì 10 febbraio in formato web conference accreditato ECM, Il percorso oncologico: la palliazione, terzo appuntamento conclusivo del webinar dedicato in modo esaustivo al percorso oncologico: dalla diagnosi, ai trattamenti di cura, alle cure palliative (dalle ore 20.30 alle ore 22.30).

Scarica la locandina del webinar

«Questo appuntamento è dedicato a quei pazienti che hanno terminato il percorso oncologico, dove non è più possibile la guarigione – spiega il Dottor Giacomo Sarzo, Responsabile della Formazione per l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova –. Purtroppo non sempre si riesce ad arrivare alla guarigione o per neoplasie già in fase avanzata o per forme che non rispondono a trattamenti specifici. In questi casi, inizia il percorso della palliazione, attraverso la cura dei sintomi disturbanti, per migliorare la qualità di vita della persona malata insieme alla sua famiglia. Non solo il controllo del dolore fisico ma anche quello psicologico, sociale e spirituale. Sono molti gli aspetti legati alle cure palliative che verranno affrontati in questo webinar formativo. Stare vicino al malato in fase terminale con la sua famiglia è la priorità della palliazione a domicilio, attraverso le cure palliative di base offerte dal MMg e le cure palliative specialistiche prestate dalla equipe CP del territorio. L’hospice è riservato a quei pazienti che necessitano di un approccio che permetta il controllo di sintomi difficili con una presenza sanitaria h 24 7 giorni su 7 o quando la famiglia non è più in grado di seguire la persona malata al proprio domicilio – afferma il Dottor Giacomo Sarzo – prosegue comunque, sempre con grande impegno e professionalità, in questo ultimo tratto del percorso oncologico dei nostri pazienti, per accompagnarli al loro epilogo. Questi Webinar formativi rivestono una indubbia rilevanza scientifica, ma soprattutto una valenza etica e umana rivolta a queste persone che devono sentire la vicinanza del proprio medico ancor più in questo momento. Ringraziamo quindi i medici palliativisti che interverranno: i Dottori Michele Battistel e Francesco Ferrara per le tecniche interventistiche; il dottor Francesco Voltan che illustrerà le cure palliative di base; il Dottor Maurizio Furnari che tratterà le cure palliative specialistiche e i medici che animeranno la Discussione finale, la Dottoressa Mariateresa Gallea, il Dottor Cosimo Guerra, la Dottoressa Chiara Scibetta, la Dottoressa Gaya Spolverato».

Non mancherà nello svolgimento del webinar il Focus dell’Odontoiatra con il Dottor Stefano Sivolella, e il Caso clinico illustrato dalla Dottoressa Francesca Cattaneo.

Programma

20.30-20.50 - Le tecniche interventistiche - (drenaggi, stent, endoscopie, chirurgia palliativa) – Michele Battistel, Francesco Ferrara

20.50-21.05 - Cure palliative di base – Francesco Voltan

21.05-21.20 - Cure palliative specialistiche – Maurizio Furnari

21.20-21.35 - Il focus dell'odontoiatra – Stefano Sivolella

21.35-21.50 - Caso clinico – Francesca Cattaneo

21.50-22.30 - Discussione – Mariateresa Gallea, Cosimo Guerra, Chiara Scibetta, Gaya Spolverato

Faculty

Dott. Battistel Michele - Dirigente Medico - Radiologo interventista - Azienda Ospedale - Università di Padova – Padova

Dott.ssa Cattaneo Francesca - Specializzanda in Chirurgia Generale – Padova

Dott. Ferrara Francesco - Dirigente Medico UOC Gastroenterologia, Azienda Ospedaliera Università di Padova – Padova

Dott. Furnari Maurizio - Dirigente Medico - Azienda Ospedale - Università di Padova – Padova

Dott.ssa Gallea Mariateresa - MMG Medico di Medicina Generale - ULSS6 Euganea – Padova

Dott. Guerra Cosimo - Ematologo, MMG Medico di Medicina Generale - Aulss6 Euganea – Padova

Dott.ssa Scibetta Chiara - Clinica Odontoiatrica - Azienda Ospedale - Università di Padova – Padova

Prof. Sivolella Stefano - Clinica Odontoiatrica - Azienda Ospedale - Università di Padova – Padova

Dott.ssa Spolverato Gaya - Dirigente Medico U.O.C. Chirurgia Generale 3 - Azienda Ospedale - Università di Padova – Padova

Dott. Voltan Francesco - MMG Medico di Medicina Generale, Specialista in Geriatria e Palliativista Territoriale - AULSS 6 Euganea – Padova

Accreditamento

Previsti n. 3 crediti formativi per Psicologi, Ortottisti, Assistenti sanitari, Fisioterapisti, Infermieri, Tecnici di Neurofisiopatologia, Logopedisti, Medici chirurghi di tutte le discipline e Odontoiatri iscritti all’Ordine dei Medici di Padova.

Obiettivo formativo

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Per iscriversi e per informazioni visitare la pagina dedicata sul sito: https://www.unikacongressi.com/

https://www.unikacongressi.com/eventi/percorso-oncologico-palliazione