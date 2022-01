Presentazione del percorso "Nascere insieme e yoga in gravidanza"

Indirizzo non disponibile

Sei "in gravidanza"? Vuoi frequentare un percorso pensato e strutturato per chi sta vivendo l'attesa in questo periodo? Iscriviti alla presentazione compilando il seguente modulo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftvcKmKpYC7PS-gLpW1WCrh2bjqBx0InWBiHWa9c3u23oVog/viewform.

Vuoi arrivare preparata, informata al parto, anche cesareo? Puoi riuscire ad Immaginare come sarebbe vivere in modo più consapevole ogni scoperta di questa nuova vita: gravidanza, parto, scelta del punto nascita, allattamento, puerperio, le prime settimane a casa, la cura del neonato e di se stesse? Se lo desiderano i papà sono sempre i benvenuti al percorso.

