"Perfect days": Nicolò Sordo al Teatro Maddalene

Cinico, politicamente scorretto, provinciale quindi internazionale. La nuova scrittura dell'autore e attore veneto all'interno della rassegna MaturAzione a cura del Teatro Stabile del Veneto dedicata alle voci emergenti del teatro contemporaneo. A Padova con Enrico Ferrari per la regia di Enoch Marrella e la fotografia di Lorenzo Rossini dal 22 al 24 aprile 2024. Una primavera rutilante per il Premio Riccione

Se fosse l’America ad assomigliare al Veneto?

Perfect Days

Teatro Maddalene

ore 19.30

Via S. Giovanni di Verdara, 40

Padova

Dal 22 al 24 aprile 2024 al Teatro Maddalene Perfect Days è di scena! A Padova una tre giorni per la mise en espace del nuovo testo scritto dall’autore veneto Nicolò Sordo in collaborazione con l’attore Enrico Ferrari e diretto dal regista Enoch Marrella. Lo spettacolo è inserito all’interno della rassegna “MaturAzione” a cura del Teatro Stabile del Veneto dedicata alle voci emergenti del teatro contemporaneo.

Politicamente scorretto, causticamente cinico, ironico fino a toccare il pianto, il Perfect Days di Nicolò Sordo ci butta a capofitto nella disperazione della provincia, cogliendo a piene mani dalla realtà e deformandola attraverso l’utilizzo del dialetto. C’è bisogno di una lingua corposa e immaginifica per avvicinare lettori e spettatori ai personaggi “troppo umani” che ruotano attorno a una desolata pompa di benzina, qui l’unico passatempo è contemplare le multietniche benzinaie al lavoro. “Il testo è la fotografia di un luogo che conosco e delle persone che lo abitano. Questi personaggi non siamo noi: non siamo noi a parlare così, a pensare queste cose, ad usare questo linguaggio estremamente brutale, ruvido e violento. Ma queste persone esistono e vanno rappresentate.” Afferma Nicolò Sordo che ha voluto raccontare una palude, “la mia palude! Anche se sono partito da una cosa successa a chi mi è vicino, non è il gioco d’azzardo, l’alcolismo o le dipendenze che mi interessano, se non correlate tra loro e riferite a un contesto più ampio. Per me siamo sempre tutti colpevoli”.

Info e costi: https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/934_818_perfect_days.