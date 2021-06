"So Contemporary!", una performance di arte contemporanea ad Arcella Bella

Prosegue al Parco Milcovich la manifestazione Arcella Bella che nel 2021, anno della terza edizione, si afferma come grande contenitore di iniziative a cura delle decine di associazioni del quartiere. Il festival – dislocato lungo tutto il parco, dall’ingresso in via Rubaltelli fino al nuovo punto ristoro totalmente ristrutturato e denominato ‘Casetta Zebrina’, lato via J. Da Montagnana – quest’anno ospita So Contemporary!, rassegna sull’arte contemporanea curata da Caterina Benvegnù. Il progetto è uno spazio di sperimentazione e dialogo che vede intrecciarsi pratiche artistiche e culturali e le riflessioni che le accompagnano.

Talk, incontri e interventi site-specific

Attraverso talk, incontri e interventi site-specific So Contemporary racconta di linguaggi plurali ed eterogenei, ibridando pratiche, media, modalità di narrazione. ?Assieme agli ospiti sono sviscerati temi e questioni che abitano i tempi complessi che stiamo vivendo, addentrandoci anche tra le urgenze, le vulnerabilità, il presente e il futuro del lavoro culturale.

Giovedì 24 giugno

Il 24 giugno So Contemporary! presenta un doppio appuntamento, dedicato alla relazione tra i due linguaggi della videoarte e della performance:

Dalle 18.30, sul palco di Casetta Zebrina, si parlerà di questi temi con Carolina Gestri, curatrice indipendente e coordinatrice di VISIO – European Programme on Artists’ Moving Images, progetto promosso da Lo schermo dell’arte (Firenze), Daniele Costa, videoartista, il duo MiamiSafari (Alessia Prati e Matias Julian Nativo), artisti, e Caterina Benvegnù, curatrice.

“Megamore, parte II”

A seguire, si assisterà a “Megamore, parte II”, installazione multimediale performativa che nasce dall’incontro tra Daniele Costa e MiamiSafari. Liberamente tratta da un passo di “La Gerusalemme liberata”, l’opera è una narrazione che si espande attraverso lo spazio riconfigurato dalla musica, la video installazione, i corpi e gli abiti dei cinque performer. Nel processo di trasmigrazione dei movimenti e di sovrascrittura culturale dei corpi, quattro gesti vengono lentamente riabitati in un atto di decolonizzazione improduttiva.

"Megamore, parte II” è anche una nuova lirica fumosa nata dalle dinamiche di collaborazione e feedback attivati durante il processo di creazione tra gli artisti, i performer Emilia Cantieri, Chiara Cecconello, Alberto Groja, Fede Morini e Tullia Primultini, il sound designer Mauro Martinuz e il fashion designer Marco Rambaldi. “Megamore, parte II" è un lavoro site-specific e sarà presentato live a fianco al palco di Casetta Zebrina.

Biografie

Daniele Costa

Daniele Costa (Castelfranco Veneto, 1992). Inizia la pratica artistica nel 2014 dedicandosi prevalentemente al video. I suoi progetti sono stati presentati in istituzioni e festival quali MAXXI Roma, Fondazione Spinola Banna e GAM Torino, National Gallery of Art Tirana (AL), House of King Peter I Belgrado (RS), Museo di Arte Contemporanea di Salonicco (SKG), Artevisione Careof e Sky Arte (Milano), Fondazione Bevilacqua la Masa (Venezia). Nel 2021 vince il premio Lydia! all'arte contemporanea ermergente della fondazione Il Lazzaretto di Milano.

danielecosta.eu

MiamiSafari

MiamiSafari è il progetto artistico di Alessia Prati e Matias Julian Nativo con base tra Berlino e Venezia, che si focalizza sulla definizione di un’identità artistica ibrida e fluida attraverso la creazione di uno spazio progettuale aperto all’altr*. MiamiSafari si muove in uno spazio ibrido nato dall’incontro tra self-publishing e performance. Le azioni e la pratica editoriale DIY/DIWO plasmano e si lasciano plasmare dalla performatività dei corpi nello spazio, generando una modalità di self-expression espansa.

Carolina Gestri

Carolina Gestri (Firenze, 1989) è storica dell’arte, docente e curatrice.

Dal 2015 è coordinatrice di VISIO – European Programme on Artists’ Moving Images, un progetto di ricerca promosso da Lo schermo dell’arte strutturato in una mostra e una serie di seminari dedicato ad artisti under 35 attivi in Europa che lavorano con le immagini in movimento. È docente di Fenomenologia delle arti contemporanee e di Exhibition Planning rispettivamente nei corsi di Design della comunicazione visiva di IED Firenze e di Multimedia Arts di Istituto Marangoni Firenze.

