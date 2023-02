Performance di danza “Alter/alia” al Musme

Alter/Alia

Performance di danza a cura di Barbara Luciana Cenere, Elena Della Giustina

Domenica 19 febbraio 2023, dalle ore 11

Padova, Teatro Vesaliano del MUSME

Al MUSME, domenica 19 febbraio

performance nel contesto dell'opera di Alberto Biasi Tu sei.

Nell’ambito de “L’occhio in gioco”

mostra allestita in Palazzo del Monte

Creata per dialogare con l’installazione artistica di Alberto Biasi ”Tu sei”, allestita al MusMe Museo della Medicina nell’ambito della mostra “L’occhio in gioco”, “Alter/Alia” è una performance in cui tre danzatrici entrano in contatto vivo e dinamico con le “ombre colorate” create sulla parete dalla sintesi additiva dei fasci di luce non schermati dal corpo. Questo determina il moltiplicarsi dei corpi delle performers che, muovendosi nello spazio accompagnato da sonorità elettroniche, producono un effetto di straniamento tra il corpo fisico e i suoi molteplici riflessi.

E’ in programma domenica 19 febbraio, al Teatro Vesaliano del MUSME, naturalmente a Padova, a partire dalle ore 11 e poi a cadenza oraria sino alle 18, con l’esclusione dell’azione delle ore 13.

L’azione è ispirata alla genesi compositiva dell’opera di Biasi: “Tu sei”, corpo centrale del trittico ambientale “Io sono, tu sei, egli è… quindi siamo”, esposto per la prima volta nel 1973. L’intento dell’artista è innanzitutto quello di dissacrare il principio cartesiano del “cogito ergo sum”: l’uomo non è solo perché pensa, ma è soprattutto perché si muove, agisce, interagisce. E se esiste un Io, esiste dunque anche un Tu, e un Egli con cui l’Io e il Tu si relazionano, formando dunque una collettività.

A questa tripartizione corrispondono, nella performance, le figure delle danzatrici, ognuna delle quali porta sulla scena una delle tre “persone”, così come le voci che scandiscono la traccia sonora ripetendo i tre verbi in un loop sempre più incalzante e dissestante. Il risultato è un’esperienza ambientale immersiva, in grado di coinvolgere dinamicamente anche il visitatore: sollecitato da impulsi visivi e sinestesici, infatti, il fruitore entra in relazione con i corpi e le ombre delle performers, realizzando anche in questo caso quell’osservazione partecipata di cui è impregnata tutta la mostra.

La performance è inclusa nel biglietto di ingresso del Museo e sarà ripetuta sei volte nella sola giornata del 19 febbraio 2023: alle ore 11, 12, 15, 16, 17 e 18.

A cura di Barbara Luciana Cenere, Elena Della Giustina

Concept coreografico: Elena Della Giustina

Performers: Elena Della Giustina, Giovanna Pesce Dalla Francesca, Angela Stefanello

Sound design: Daniele Fabris

Spettacolo incluso nel biglietto di ingresso al MUSME

Info: tel. 049 8234882 info@palazzodelmontepadova.com

https://www.musme.it/alteralia/

Foto articolo da https://www.musme.it/alteralia/