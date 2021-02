“L’aquilone”: performance multimediale e installazione urbana a Vigonza

Promossa dal Comune di Vigonza, Assessorato alla Cultura, domenica 14 febbraio, ore 18 in Piazza Zanella al Borgo Storico, avrà luogo la performance dal titolo: L’Aquilone, ideata e creata dal Museo Internazionale della Maschera ‘Amleto e Donato Sartori’ diretto da Paola Piizzi Sartori e dal Centro Maschere e Strutture Gestuali diretto da Sarah Sartori. Un’ Installazione Urbana originale, accattivante e misteriosa, composta da un enorme Aquilone in fibra acrilica, frutto del lavoro collettivo di giovani e cittadini volontari svolto all’interno di un seminario, capace di levarsi col buio verso il cielo per realizzare la visione inedita di un luogo storico della città di Vigonza. Verrà realizzato in un rito pubblico capace di modificare il volto e la percezione dello spazio urbano, animandolo con luci balenanti e suono di tamburi giapponesi, legati al rito della fertilità. La performance multimediale sarà preceduta dal breve monologo ispirato al testo medievale dal titolo Il Gatto Lupesco, di Walter Valeri con Lele Piovene che, per l’occasione, interpreterà una maschera creata da Sarah Sartori.

La preparazione

Venerdi 12 febbraio ore 15 – 17, per chi volesse approfondire e partecipare alla costruzione dell’evento, presso la Sala Consigliare del Comune di Vigonza, si terrà il seminario teorico nonché di formazione per giovani e cittadini, attori, studenti, operatori culturali e tecnici. . Nel corso del seminario verranno trattati argomenti relativi alla storia ed evoluzione della maschera rituale, della maschera teatrale e del Mascheramento Urbano associato alle arti visive secondo l’artista Donato Sartori e successive elaborazioni del Centro Maschere Strutture Gestuali

Sabato 13 febbraio, ore 10 – 18 il sopralluogo dello spazio urbano, analisi della performance, assegnazione dei compiti, visione dei materiali e proseguimento pratico della formazione inerente il montaggio e tessitura della fibra acrilica da parte dei volontari partecipanti alla realizzazione della performance, con prove luci e suoni.

Domenica 14 febbraio alle ore 18 la performance e installazione urbana verranno finalmente realizzate. La festa all’aperto e il gioco, la satira e l’ironia, saranno miscela salutare che alimenta il cuore del Borgo di Vigonza, pur nel rispetto del distanziamento e delle limitazioni antiCovid19 .

Dettagli per domenica

L’accesso alla piazza è libero. Allo scopo saranno creati dei segna-posti nella piazza e, se necessario, contingentate nel numero le presenze. Si ringraziano i volontari del gruppo Alpini di Vigonza che garantiranno con la loro presenza e assistenza durante la performance una corretta gestione del distanziamento previsto dalle norme per il covid.19.

