Performing Science, al teatro Maddalene “Insetti da tavola”

Insetti a tavola

Performing Science

Dieci appuntamenti tra ricerca scientifica e teatro

FOGLIO DI SALA

Dettagli

Gli insetti sono consumati come cibo da diverse culture in tutto il mondo, tuttavia l'idea di mangiare insetti potrebbe sembrare insolita o respingente. Nel primo episodio di Performing Science, il prof. Valerio Giaccone ci accompagnerà alla scoperta dell'entomofagia, ovvero il consumo alimentare degli insetti. A seguire gli attori Giulia Briata e Cristiano Parolin, diretti da Sonia Soro interpreteranno in forma di lettura scenica un testo originale di Nicolò Targhetta, che col suo tipico stile irriverente e dissacrante ribalta i punti di vista e immagina, letteralmente, degli insetti a tavola: cosa mangiano? A cosa pensano? Una serata che alterna leggerezza e approfondimento per riflettere sulle sfide alimentari globali.

Biglietti

Da 8 a 13 euro

Durata

1 h senza intervallo

Quando

Dove

Via S. Giovanni di Verdara, 40 - 35137 Padova

Crediti

Progetto dell'Università di Padova

coordinamento artistico Lorenzo Maragoni

drammaturgia Nicolò Targhetta

regia Sonia Soro

con Giulia Briata, Cristiano Parolin

e con il ricercatore dell'Università di Padova Valerio Giaccone

produzione TSV – Teatro Nazionale

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/918_818_insetti_a_tavola