Performing Science, al teatro Maddalene ospite speciale Lodo Guenzi in “La lunga storia del libro”

Performing Science, la rassegna di dieci appuntamenti tra ricerca scientifica e teatro promossa dall’Università di Padova e dalla Fondazione Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, si arricchisce di un ospite speciale: il 27 e il 28 marzo Lodo Guenzi, il cantante frontman de Lo stato sociale e attore, sarà in scena per le due serate dedicate a La lunga storia del libro. Dal rotolo al futuro con la professoressa Nicoletta Giovè del dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità.

Performing Science è un progetto inserito nel programma della rassegna di nuovi format teatrali Maddalene Factory, che vede il coordinamento artistico di Lorenzo Maragoni e la drammaturgia dello scrittore e blogger Nicolò Targhetta. Ogni sera ricercatrici, ricercatori, professoresse e professori dell’Università di Padova incontrano e si confrontano con l’autore, due attori, Cristiano Parolin e Giulia Briata, e la regista Sonia Soro, per raccontare in dieci appuntamenti la ricerca universitaria, dall’intelligenza artificiale alle neuroscienze, dalla storia alla medicina.

Dopo il successo di Insetti a tavola, le prime due serate dedicate all’entomofagia con il professore Valerio Giaccone del dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute, il programma continua questa settimana, mercoledì 20 e giovedì 21 marzo alle ore 19.30, con la ricercatrice Sara Galasso del dipartimento di Matematica protagonista di Fenomeni di sincronizzazione. La sincronizzazione è un fenomeno che emerge in sistemi complessi anche molto diversi tra loro, da quelli fisici a quelli biologici, a quelli sociali. Galasso guiderà il pubblico all'interno di affascinanti meccanismi attraverso uno sguardo, divulgativo e accessibile, alle descrizioni matematiche dei comportamenti collettivi. Il testo di Targhetta mette a nudo in modo ironico le nostre difficoltà di fronte alla complessità, la nostra tentazione di semplificazione, il nostro smarrimento e mistero di fronte all'architettura delle leggi che regolano l'universo.

Si prosegue poi il 27 e il 28 marzo con La lunga storia del libro dove Lodo Guenzi sarà ospite speciale, appunto, mentre il 3 e il 4 aprile il ricercatore Alberto Zanatta del dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e Sanità pubblica racconterà Le epidemie nella storia. A chiudere il palinsesto di appuntamenti, infine, sarà il professore Gianmaria Silvello del dipartimento di Ingegneria dell’Informazione con Intelligenza artificiale. Algoritmi e pregiudizi il 10 e l’11 aprile.

LA LUNGA STORIA DEL LIBRO

Performing Science

Dieci appuntamenti tra ricerca scientifica e teatro

In un mondo dove è centrale la comunicazione e l'organizzazione dell'informazione, la professoressa Nicoletta Giovè ci farà conoscere la storia dello strumento di trasmissione della conoscenza per eccellenza: il libro. Dal rotolo di papiro al codice medievale in pergamena, dal libro cartaceo a stampa sino ad arrivare all'e-book, che si rifletterà nel testo surreale di Nicolò Targhetta, che dà voce alle diverse forme del libro contemporaneo, dal bestseller alla graphic novel, per mostrarci come ancora oggi i libri sono un riflesso del nostro modo di pensare, e di stare in relazione.

Da 8 a 13 euro

1 h senza intervallo

Via S. Giovanni di Verdara, 40 - 35137 Padova

Crediti

Progetto dell'Università di Padova

coordinamento artistico Lorenzo Maragoni

drammaturgia Nicolò Targhetta

regia Sonia Soro

con Giulia Briata, Cristiano Parolin

e con la partecipazione straordinaria di Lodo Guenzi

e con la ricercatrice dell'Università di Padova Nicoletta Giovè

produzione TSV – Teatro Nazionale

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/920_818_la_lunga_storia_del_libro

13 MARZO > 11 APRILE 2024 ORE 19.30

TEATRO MADDALENE – PADOVA

13, 14 MAR H 19.30 Insetti a tavola

20, 21 MAR H 19.30 Fenomeni di sincronizzazione

27, 28 MAR H 19.30 La lunga storia del libro

03, 04 APR H 19.30 Le epidemie nella storia

10, 11 APR H 19.30 IA. Algoritmi e pregiudizi

https://www. teatrostabileveneto.it/ spettacoli-per-tipologia?city= Padova&type=Contemporaneo

