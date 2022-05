Mare Slow, la manifestazione dedicata al pesce chioggiotto a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta

Il 21 e il 22 maggio si svolgerà, nella splendida cornice di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, l’evento “Mare slow. Il mare, un bene comune”, la manifestazione dedicata alla cucina di pesce chioggiotta … e non solo!

Nella due giorni promossa da Mareadentro di Chioggia, Slow Food Veneto e Lido di Chioggia con il Patrocinio della Regione Veneto, Città di Chioggia, Federalberghi, ASA, Mercato Ittico, Cogevo, Chioggia che Storia, I Fasolari, Coop, sono previsti numerosi eventi che si svolgono nel Parco di Villa Contarini: la Piazza dei Sapori, la Via del Gusto, il Padiglione Slow Food e gli spettacoli legati al territorio e alla tradizione costituiscono i temi della kermesse culinaria e culturale: un mix di mare e di terra in cui si vuole valorizzare i prodotti del Veneto, nel rispetto e nella tutela dell’ambiente.

L’Assessore Regionale Cristiano Corazzari ha appoggiato l’evento Mare Slow che tende a valorizzare i prodotti regionali legati a quello che il mare ci offre ma anche quei prodotti che lo stesso Slow Food vuole far conoscere e valorizzare, nel rispetto dell’ambiente in cui viviamo.

Un plauso all’iniziativa viene dato anche dal presidente dell’Immobiliare Marco Polo Srl, l’avvocato Aldo Rozzi Marin, la società della regione veneto che detiene la gestione di Villa Contarini e del Parco attiguo.

Il presidente regionale di Slow Food Attilio Saggiorato evidenzia che la manifestazione Mare Slow rientra nelle iniziative dell’associazione. Infatti, quando si parla di mare, Slow Food è sempre sensibile perché il mare è fondamentale dal punto di vista della sostenibilità. Necessita valorizzare in cucina anche i pesci minori, meno interessanti dal punto di vista economico, ma più saporiti, come – ad esempio - il pesce azzurro. «Da parte nostra – sottolinea il presidente regionale di Slow Food Attilio Saggiorato - in questo grande evento cercheremo anche di portare quelle che possono essere delle diverse proposte agroalimentari del nostro territorio ma quello che ci interessa di più è quello di portare una serie di presidi e di prodotti dell’Arca: sono alcuni dei progetti che noi curiamo molto a livello nazionale e internazionale.

Per noi i Presidi sono delle ricerche, delle scoperte di prodotti che ormai sono in via di estinzione e che Slow Food nel corso degli anni ha fatto in modo di recuperarli. Perché noi abbiamo una convinzione: devono essere dei sapori che devono essere trasmessi alle nuove generazioni».

Maurizio Tiozzo della cooperativa Mareadentro sottolinea che la sua nasce per risaltare la caratteristica del popolo chioggiotto che vive ogni giorno e cresce insieme al mare e alla laguna. Mare Slow è il desiderio di portare nelle più importanti realtà italiane come Villa Contarini a Piazzola sul Brenta un po’ di Chioggia. «Abbiamo abbinato a Chioggia quelle che poi sono le eccellenze del Veneto presentate da Slow Food. L’evento ha poi trovato nella Regione Veneto, nel Mercato Ittico di Chioggia e delle associazioni coinvolte una squadra. Oggi non è facile fare squadra ma credo che sia l’unica strada percorribile per uscire un po’ da quelle che sono le “secche” in questo momento».

La manifestazione

La manifestazione si svolgerà nei due giorni: sabato 21 e domenica 22 maggio. Parte dalle 10.30 del mattino e termina alle 22 in un percorso che vede, oltre ai mercatini e agli spettacoli teatrali, gli incontri legati a temi sul mare con ospiti importanti. Quando arriva, il visitatore, può trascorrere tranquillamente una giornata vedendo e degustando un po’ di tutto

“La Piazza dei Sapori”

Appuntamento a tavola con la “tipica cucina chioggiotta” con i molluschi bivalvi, fasolari, cozze, vongole, ostriche (a cura di Co.Ge.Vo. Chioggia) e l’olio extra vergine di oliva del veronese e dei Colli Euganei, il tutto da gustare sorseggiando i vini dei Colli Berici, Gambellara, Colli Euganei, Asolo e Valdobbiadene.

È previsto l’intervento del Presidente dell’associazione Piero Mescalchin che racconterà il Parco Marino “Le Tegnue”, il tesoro naturalistico di Chioggia.

“La Via del Gusto”

È lo spazio alla presentazione dei Presidi Slow Food e Arca del Gusto, con la possibilità di conoscere da vicino l’associazione con alcuni prodotti della terra; sarà presente anche la comunità Slow Food del Miele di Barena. In particolare, sarà allestita una mostra dei molluschi a cura di Veneto a Tavola.

Padiglione Slow Food

Il tema è “Il mare, un bene comune”. Sono previste conferenze, incontri e laboratori di Slow Food Veneto ai quali interverranno: Matilde Visentin, “Gli effetti del cambiamento climatico, inquinamento e microplastiche”; Luisa Fazzini, “Gli effetti di una nuova visione geografica: la percezione del paesaggio”; La Rete dei Giovani Slow Food, “Buono, pulito e giusto” che pesci pigliare e consumare; Felice Garzelli della Comunità del Cibo Bisat della Livenza, “Come si pulisce l’anguilla della Livenza e di allevamento”; la Rete Giovani in Festa, “Aspettando Terra Madre, Torino 22-26 settembre”

Spettacoli

Sabato 21 alle ore 18 la Compagnia “Teatronovo” si esibirà con “Le Baruffe Chiozzotte”. Domenica 22 alle ore 17 sarà la volta della Compagnia “Dei pochi ma buoni” con “Le Baruffe in Calle”.

Info web

https://www.facebook.com/events/1019259092349890

https://www.mareadentro.it/

https://www.facebook.com/mareaadentro

Foto articolo da comunicato stampa