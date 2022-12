Crudités in bolla d'Abbazia: pesce crudo e metodo classico da Oeno enoteca con cucina a Casalserugo

Domenica 9 ottobre, dalle 19, in programma una serata all'insegna dell'esclusività all'Oeno Enoteca con cucina a Casalserugo. Crudités in bolla d'Abbazia è un appuntamento pensato per far assaporare il crudo di pesce e un buon vino.

Musica a cura di Napoleon K.

Cosa aspettarsi

Pesce crudo - Pescherie NAI

Bottiglia di nature metodo classico 50 mesi

Costo

Bottiglia singola 30 euro

Selezione di crudo singola 30 euro

Bottiglia+ selezione di crudo coppia 50 euro

Per partecipare è consigliata la prenotazione a Filippo 351 509 72 07

Info web

https://www.facebook.com/oenoenotecaconcucina

https://www.instagram.com/oeno.enoteca/

Foto articolo da comunicato stampa