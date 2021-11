"Pesci rossi guest stars" in scena al Teatro ai Colli di Padova

Dopo il grande successo dello spettacolo "Prova Generale" la rassegna "C’è una volta” di teatro d'improvvisazione, organizzata da CambiScena, torna con "Pesci Rossi - guest stars". È vero che la memoria dei pesci rossi dura solo pochi secondi? La risposta è: non del tutto! I pesci rossi hanno una memoria che si può definire selettiva, ovvero hanno una qualche coscienza di ciò che è accaduto in precedenza, ma non sanno esattamente che cosa. Si può avere la sensazione di ricordare qualcosa, ma non la certezza. Ed in pochi secondi si può anche dimenticare tutto. Così gli attori, partendo da ricordi veri ispirati da parole suggerite dal pubblico, creeranno storie accadute realmente e storie inventate davanti agli occhi di tutti.

Un teatro unico, che c’è una volta e poi non c’è più poiché vive del momento presente senza mai ripetersi.

Guest Stars: Marianna Valnetino (Bologna), Mico Pugliares (Milano)

Per la COMPAGNIA CAMBISCENA saranno in scena: Claudia Gafà, Grazia Generali, Nicoletta Malerba, Giovanni Bisazza, Lucio Bustaffa e Paolo Facco

MUSICISTA: Laura Ascione

Gli spettacoli sono tutt’altro che improvvisati. Per metterli in scena ci vuole tantissima preparazione, applicazione e molta pratica. Il tutto si terrà presso il Teatro ai Colli – via Monte Lozzo, 16 a Padova – inizio alle ore 21.

