Pet Shop Boys - Chronologically Part 2: The Pop Kids, l'ascolto guidato al Gold Soundz - Dischi all'Arcella

Mercoledì 1 marzo 2023 dalle ore 19.30

Pet Shop Boys - Chronologically Part 2: The Pop Kids

Gold Soundz - Dischi all'Arcella

Dettagli

Dal 1985, anno in cui la Parlophone pubblicò il singolo "West End Girls", i Pet Shop Boys hanno dimostrato di saper fondere house music, pop elettronico a presa rapida e arrangiamenti orchestrali con testi arguti e una maniacale attenzione all'estetica e al design. In particolare con "Very", autentico bestseller del 1993, la cui singolare confezione ha vinto un premio ed è stata esposta al Museo di Arte Moderna di New York.

Negli ultimi trent'anni Neil Tennant e Chris Lowe hanno contaminato la propria musica con nuove suggestioni, dalle influenze latinoamericane in "Bilingual" al pop più sobrio e maturo di "Release" ed "Elysium", hanno lavorato con Trevor Horn e con Stuart Price e il loro curriculum si è arricchito di nuove collaborazioni (l'ultima delle quali, "Purple Zone" con i Soft Cell, è del 2022). Artisti come Robbie Williams, Dubstar, Killers ma anche Saint Etienne, Sophie Ellis-Bextor, M83, Scissor Sisters, The Weeknd, Ladytron, Goldfrapp e Years & Years si sono rivelati diligenti discepoli della loro "scuola pop". Noel Gallagher li ha inoltre voluti per curare un remix di "Think of a Number", un brano che sarà incluso nel nuovo album dell'ex Oasis "Council Skies" in uscita a giugno.

The Pop Kids, il secondo appuntamento dedicato al duo synth-pop inglese, prosegue l'excursus musicale dal 1993 a oggi come sempre con videoclip, spunti e aneddoti biografici. Un'imperdibile occasione di approfondimento e ascolto in preparazione all'unica data italiana dei Pet Shop Boys, il prossimo 13 giugno a Roma all'Auditorium Parco della Musica.

Ingresso e sconti

Durante la serata, i dischi in vinile e cd dei PET SHOP BOYS saranno in vendita con lo sconto del 20%!

Info web

