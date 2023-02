Pet Shop Boys - Chronologically Part 1: Hit Music, l'ascolto guidato al Gold Soundz - Dischi all'Arcella

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/976635433322647

Mercoledì 22 febbraio 2023 dalle ore 19.30

Pet Shop Boys - Chronologically Part 1: Hit Music

Gold Soundz - Dischi all'Arcella

Il 19 agosto 1981 un giornalista originario di Newcastle e uno studente che si trovava a Londra per uno stage presso uno studio di architettura si incontrarono per caso in un negozio di hi-fi e strumenti musicali di King's Road. Come si dice in questi casi, il resto è storia. E che storia.

Hit Music è il primo di due appuntamenti dedicati ai PET SHOP BOYS, il duo inglese di maggior successo della storia della musica pop con oltre 50 milioni di dischi venduti. Dalle hit della "fase imperiale" alle collaborazioni con Dusty Springfield, gli Eighth Wonder, Liza Minnelli, David Bowie, Brandon Flowers, Elton John, Robbie Williams, Boy George, Kylie Minogue, Tina Turner, gli Electronic di Bernard Sumner e Johnny Marr fino ai remix curati per Blur, Madonna e Yoko Ono, la serata passerà in rassegna la loro storia e la loro inconfondibile fusione di testi poetici e intelligenti, ritmi dance e melodie accattivanti.

Un percorso guidato tra ascolto dei brani chiave della prima fase della carriera di Neil Tennant e Chris Lowe - che saranno a Roma il 13 giugno all'Auditorium Parco della Musica con il loro Greatest Hits Tour - partendo da West End Girls, con aneddoti e video d'epoca.

Durante la serata, i dischi in vinile e cd dei PET SHOP BOYS saranno in vendita con lo sconto del 20%!

