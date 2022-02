Petrarca rugby - Mogliano rugby 1969: sfida per il campionato top 10 di rugby

Si svolgerà sabato 12 febbraio 2022 alle ore 15 presso lo Stadio Plebiscito di Padova la partita per il Campionato di Rugby Top 10 tra Petrarca Rugby Padova e Mogliano Rugby 1969 (4a giornata di ritorno). I biglietti sono in prevendita dal 4 febbraio 2022 ad 11 euro (interi) e 1 euro (per i minorenni), compresi i diritti di prenotazione posto, sul sito www.petrarcarugby.it > tickets, dove sono presenti anche tutte le altre informazioni sulle modalità di ingresso.

Una minima quota di biglietti sarà venduta alle casse dello Stadio Plebiscito nei 90 minuti precedenti l'incontro.

Informazioni e contatti

Per l'accesso allo stadio è necessario indossare la mascherina FFP2 ed esibire il Green Pass 'rafforzato' (dai 12 anni) e la nuova dichiarazione anagrafica (disponibile su www.petrarcarugby.it) compilata.

In caso di rinvio della partita i biglietti acquistati in prevendita saranno validi per la nuova data o per altra partita della regular season a scelta dell'acquirente.