Petrarca vs Viadana: campionato top 10 di rugby

Si svolgerà sabato 29 gennaio 2022 alle ore 15 presso lo Stadio Plebiscito di Padova la partita per il Campionato di Rugby Top 10 tra Petrarca Padova e Viadana MN.

I biglietti sono in prevendita ad 11 euro (interi) ed 1 euro (per i minorenni), compresi i diritti di prenotazione posto, sul sito www.petrarcarugby.it > tickets, dove sono presenti anche tutte le altre informazioni sulle modalità di ingresso.

Una minima quota di biglietti sarà venduta alle casse dello Stadio Plebiscito nei 90 minuti precedenti l'incontro. Per l'accesso allo stadio sono necessari la mascherina FFP2, il Green Pass 'rafforzato' (dai 12 anni) e l'autocertificazione compilata.

In caso di rinvio della partita i biglietti acquistati in prevendita saranno validi per la nuova data o per altra partita della regular season a scelta dell'acquirente.