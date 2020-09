PFM canta De André – Anniversary, concerto al Gran teatro Geox

Attenzione: Concerto riprogrammato il 13 marzo 2021 come da indicazioni al lik

https://zedlive.com/events/pfm-canta-de-andre-anniversary/

A causa dello stato di emergenza e alla luce delle disposizioni governative, D&D Concerti, Ventidieci, Zed comunicano il rinvio di 3 concerti del tour "PFM canta De André - Anniversary" previsti per maggio nelle seguenti date: I biglietti già acquistati per le date originarie restano validi alle medesime modalità di fruizione .

“PFM canta De André - Anniversary” come in precedenza avrà sul palco una formazione spettacolare con due ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere e Michele Ascolese, storico chitarrista di Faber. Ad impreziosire le serate ci sarà anche la videoproiezione delle fotografie storiche di Guido Harari che ritraggono la band insieme all’amico Faber.

PFM canta De André – Anniversary

Domenica 13 marzo 2021, ore 21.15

Gran teatro Geox – Padova

In ottemperanza all’emergenza sanitaria per evitare il diffondersi del COVID-19 e alle relative disposizioni ministeriali, PFM, D&D Concerti, Ventidieci, Zed comunicano il rinvio dei concerti “PFM canta De André”, previsti a febbraio 2020, nelle seguenti date: Brescia 22 Maggio e Padova 24 Maggio. I biglietti acquistati per le date originarie restano validi alle medesime modalità di fruizione.

Dopo lo straordinario successo della prima parte del tour PFM – Premiata Forneria Marconi torna sui palchi di tutta Italia “PFM CANTA DE ANDRÉ – Anniversary”, superando così i 100 concerti nel 2019. Messo alle spalle un anno intenso, iniziato a febbraio con la partecipazione – per la terza volta – alla “CRUISE TO THE EDGE”, facendo tappa per una breve tourneé in UK, per approdare poi ai 45 concerti del tour “PFM CANTA DE ANDRE’ ANNIVERSARY”, culminato nell’evento all’Arena di Verona insieme a Cristiano De André, lo scorso 29 luglio; l’estate è proseguita con il “TVB Tour” in cui PFM ha presentato il proprio repertorio e con una straordinaria esibizione allo Sferisterio di Macerata dove è stata ospite dei 100Cellos di Giovanni Sollima ed Enrico Melozzi (31 luglio).

Un anno ricco anche di premi e riconoscimenti tra cui il Premio Nazionale Franco Enriquez, il Premio Miglior Tour (Rock targato Italia), il Premio Pierangelo Bertoli “ITALIA D’ORO” e infine quello della rivista inglese “PROG UK” che ha nominato Franz Di Cioccio tra le 100 icone della “musica che hanno cambiato il nostro mondo” (unico musicista del mondo latino).

“PFM canta De André – Anniversary” vedrà sul palco una formazione spettacolare con due ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere e Michele Ascolese, storico chitarrista di Faber. PFM Premiata Forneria Marconi ha uno stile unico e inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Nata nel 1970 (discograficamente nel 1971), la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale che mantiene tutt’oggi. Nel 2017 PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella “Royal Rock Hall of Fame” tra i 100 artisti più importanti del mondo, mentre nel 2018 ha ricevuto a Londra il prestigioso riconoscimento come “International Band of the year” ai Prog Music Awards UK, con lo spirito sempre vicino a Fabrizio De Andrè, che riguardo la collaborazione con PFM disse: «La nostra tournée è stata il primo esempio di collaborazione tra due modi completamente diversi di concepire e eseguire le canzoni. Un’esperienza irripetibile perché PFM non era un’accolita di ottimi musicisti riuniti per l’occasione, ma un gruppo con una storia importante, che ha modificato il corso della musica italiana. Ecco, un giorno hanno preso tutto questo e l’hanno messo al mio servizio…».

Biglietti da 32,10 a 55,64 euro

