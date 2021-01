Phishing, attacchi alla privacy e alla sicurezza: da Unipd le istruzioni per difendersi

Phishing e vulnerability assessment: perché questo tipo di attacchi alla privacy e alla sicurezza personale sono ormai sempre più frequenti? Come difendersi? L’inganno per gli utenti del web è dietro l’angolo. Dagli attacchi malware al phishing, il rischio di incorrere in truffe online è sempre più frequente e proprio per questo l’Università di Padova ha ritenuto fondamentale e necessario avviare una campagna di informazione.

Per domani venerdì 22 gennaio alle ore 14, l’Ateneo organizza un webinar in cui verrà presentato il progetto “Campagna di educazione dell’Ateneo di Padova per la prevenzione di attacchi di Phishing”, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza del rischio e dare gli strumenti per difendersi.

Dopo i saluti del Rettore Rosario Rizzuto e Andrea Baraldo, Area Servizi Informatici e Telematici dell’Ateneo, interverranno Mauro Conti, Direttore di SPRITZ – Security and Privacy Research Group dell’Università di Padova e Monica Fedeli, Referente per il settore della Formazione in Higher Education, e-learning e formazione a distanza, che approfondiranno in particolare le motivazioni dell’avvio del progetto; a seguire, gli interventi di Eleonora Losiouk e Marco Casagrande (SPRITZ Group) si soffermeranno sulla sperimentazione e sui risultati ottenuti. Conclude l’incontro Daniela Mapelli, Prorettrice alla didattica.

Il webinar si tiene su piattaforma Zoom e richiede la registrazione al link:

https://unipd.zoom.us/webinar/ register/WN_ 3peCl2KcRXC5sMWoSVf5-Q