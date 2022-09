Photo Open Up, festival Internazionale di fotografia: tutti gli appuntamenti del weekend inaugurale

Sabato 24 settembre e domenica 25 settembre al via la 4ª edizione di Photo Open Up, il festival internazionale di fotografia di Padova, che quest'anno avrà come tema centrale "Lo stupore ritrovato". Le 6 sedi espositive nel cuore della città ospiteranno 23 mostre con le opere di più di 100 artisti.

Il programma di sabato 24 settembre

Alle 11.30, presso la Galleria Civica Cavour, saranno inaugurate le mostre Sperimentazioni, con i curatori Carlo Sala e Mauro Zanchi e l'eccezionale partecipazione del maestro Nino Migliori, e Straniamento di Noé Sendas.

Il Festival dedica una mostra personale a Nino Migliori, 96 anni ben portati uno dei maestri indiscussi della fotografia contemporanea. Migliori ha iniziato a lavorare nel 1948 spaziando da immagini realiste a una eclettica sperimentazione sui materiali in linea con le ricerche informali europee.

L’esposizione si sofferma proprio sull'inesauribile vena sperimentale dell’artista, con oltre cinquanta lavori di cui molti inediti, attraverso le varie tecniche che negli anni ha sviluppato: dalle Ossidazioni ai Pirogrammi, dai Cellogrammi ai Lucigrammi e Idrogrammi. In queste ricerche viene analizzato, decostruito, messo in crisi ed espanso il procedimento stesso del fare fotografia dando un grande valore all’uso dei materiali, alla gestualità dell’artista, al ruolo del caso e del tempo.

Le ricerche di Nino Migliori hanno attraversato oltre settanta anni di storia dell’arte europea, facendo dell’autore uno dei capostipiti della ricerca fotografica sperimentale, capace di anticipare varie innovazioni formali e tutta una serie di tematiche oggi di grande attualitàcome il ruolo e il potenziale delle immagini. Incontrarlo di persona domattina è una grande opportunità

Alle 15.30, al Centro Culturale Altinate San Gaetano, saranno presentate la mostra collettiva Come d'incanto e le mostre L’amour est un oiseau rebelle di Olga Amendola, È di moda. Milano, gli anni d’oro dell’agenzia Nando Miglio, Tracce di Adriano Cassin e Gente Boa di Ivan Grozny Compasso.

Infine, alle 18 alla Cattedrale Ex Macello si potranno visitare la mostra collettiva con gli scatti degli autori vincitori della menzione speciale dell'Open call internazionale Io continuo a stupirmi e le mostre Is life under the sun not just a dream di Rocco Venezia, Everything goes dark a little further down del vincitore della Open call Matthieu Croizier, Per un paesaggio possible di Andrea Camiolo, Monsoons never cross the mountains di Camillo Pasquarelli, Land of Venice di Marina Caneve, Lascia che la luci passi di Daniele Bozzano e Giovanni Canova, Human Image Recognition di Alessandro Sambini, Artificial Arcadia di Boris Contarin e Barbara De Vivi, Vision | Tiepidi Sguardi degli studenti dell'Università degli Studi di Padova, F*ck Gender Roles di Alessia De Gasperi, Maxtor e il teletrasporto lunare di Dusty Eye.

Il programma di domenica 25 settembre

Dalle 10.30 alle 12.30 al Centro Culturale Altinate San Gaetano ci saranno le letture dei portfolio con Francesca Lazzarini e Giangavino Pazzola. Vi ricordiamo che è obbligatorio prenotarsi scrivendo a info@photopenup.com.

Alle 11, a Palazzo Angeli, ci sarà la presentazione delle tre mostre dedicate al Mozambico Árvore da vida di Camilla Miliani, Moz-African Cosmology di Dilayla Romeo, Reflections of Perceptions di Eduardo Dumakude Timoteo Mondlane.

Infine, alle Scuderie di Palazzo Moroni alle 15, saranno presentate le mostre Lo stupore ritrovato del Gruppo fotografico Antenore BFI e Mirabilis Vinea del Fotoclub Padova.

Il programma, con i costi e le modalità d’accesso, è disponibile sul sito https://photopenup.com.

Orari di apertura dal martedì al venerdì: 15 - 19

sabato e domenica: 10 - 19

Biglietti e tariffe Il biglietto è valido per tutta la durata del festival e consente di accedere a tutte le mostre, una sola volta. Intero: 12 euro Ridotto: 10 euro

Over 65, studenti under 26, dipendenti del Comune di Padova, soci Alumni UniPD, soci FIAF, soci TRA Treviso Ricerca Arte. Biglietto famiglia

Adulti: 10 euro Ragazzi: 5 euro

Valido per 2 adulti e ragazzi dai 7 ai 18 anni Ingresso gratuito

Bambini fino ai 6 anni, accompagnatori di visitatori disabili, giornalisti con tesserino, guide turistiche con tesserino. Gruppi: 10 euro a persona

Massimo 20 persone, capogruppo gratuito. Scuole: 5 euro a studente

Massimo 22 studenti, 2 insegnanti accompagnatori gratuiti.

Biglietterie Le biglietterie si trovano presso la Galleria Cavour, il Centro culturale Altinate San Gaetano e la Cattedrale ex Macello e sono aperte fino alle 18.30 Acquista il biglietto online

Apertura mostre: da martedì a venerdì dalle 15 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 19

Per informazioni

Photo open up

sito www.photopenup.com

pagina Facebook www.facebook.com/photopenup

