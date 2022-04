Piano degli interventi e città dei 15 minuti: Gallea, Ragona e Pennacchi alla Casetta Zebrina

Il Consiglio Comunale è chiamato a votare l’adozione del nuovo Piano degli Interventi di Padova, lo strumento urbanistico che regola lo sviluppo della città per i prossimi anni.

La filosofia che sta dietro alla redazione del Piano è quella della città dei 15 minuti, ovvero una città dove i servizi si sviluppano vicino alle persone e sono raggiungibili in 15 minuti a piedi o in bicicletta.

Questo approccio rende necessaria una riflessione sul significato e l’importanza della prossimità dei servizi e sulle modalità per attuare la città dei 15 minuti, in particolare modo per quanto riguarda l’ambito sanitario e culturale.

Per questo, giovedì 14 aprile, alle ore 18 alla Casetta Zebrina al Parco Milcovich l’assessore Andrea Ragona ne discuterà con l’attore Andrea Pennacchi e con Mariateresa Gallea, medica di base all’Arcella, segretaria provinciale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, consigliera dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova, nominata nel 2020 Cavaliera della Repubblica per aver prestato servizio a Vo’ Euganeo durante la pandemia.

Introduce e modera Sergio Lironi, coordinatore del Gruppo Urbanistica di Coalizione Civica. Partecipa Elena Ostanel, consigliera regionale de Il Veneto che Vogliamo.

https://www.facebook.com/events/667181517832758

Foto articolo da comunicato stampa e da evento Facebook.