"Come strutturare un piano marketing per la propria attività", webinar di approfondimento con il Dr. Alberto De Stefan

Marketing? Come strutturare un piano marketing per la propria attività" è il titolo del webinar in programma giovedì 18 marzo, dalle ore 20.30 alle ore 22, con il Dr. Alberto De Stefani.

Sapere da dove cominciare per strutturare un piano marketing è quasi sempre la parte specialmente se non si è dei veri e propri esperti di strategia, pianificazione e trend. Oggi avere un piano e naturalmente una strategia di marketing (a medio e lungo termine) determina il successo commerciale di un’azienda.

Il webinar Marketing? Come strutturare un piano marketing per la propria attività vuole introdurre la metodologia corretta per strutturare un piano marketing dedicato alla propria impresa.

