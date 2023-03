Il concerto del pianista Giovanni Bertolazzi a Casalserugo

Comune di Casalserugo e Pro Loco di Casalserugo presentano "Il pianoforte più lungo al mondo". La musica rara di un’eccellenza. Concerto del pianista Giovanni Bertolazzi - musiche di Franz Listz

Prefazione musicale di Alvaro Gradella

Omaggio all’indirizzo musicale Scuola Media “Sertorio Orsato”

Domenica 5 marzo 2023 – ore 17,30

Auditorium AVE

Via Papa Giovanni XXIII n.3

Un’occasione unica e rara. La possibilità, in esclusiva, di ammirare dal vivo un’eccellenza italiana, apprezzata e ricercata da musicisti di tutto il mondo: il GRAND PRIX 333, il pianoforte a coda più lungo mai costruito, opera del Maestro Luigi Borgato. L’ultimo artigiano che costruisce ancora a mano, da solo, questi meravigliosi strumenti da concerto: dal disegno alla messa sul palcoscenico. Un omaggio voluto dal Maestro a Casalserugo, il Comune dove è cresciuto e ha risieduto fino al 1992, e dove nel 1991 ha realizzato le sue prime 2 opere.

A suonare il pianoforte, in un concerto evento gratuito e aperto al pubblico, un astro del pianismo internazionale, Giovanni Bertolazzi, vincitore del secondo premio Liszt e di oltre 40 concorsi in tutto il mondo, acclamato pianista lisztiano. La serata sarà introdotta da una prefazione dell’attore e conduttore radiofonico Alvaro Gradella. In programma musiche di Franz Liszt.

Il GRAND PRIX 333, celebrato a Padova nella sua inaugurazione nel settembre 2017, è diventata un’opera amata e ricercata: realizzato dopo un lavoro di oltre dieci anni, raccoglie la summa della conoscenza artistica, tecnica e musicale del Maestro Borgato. Lungo 3,33 metri e costruito con oltre 15mila singoli pezzi (per oltre 700 chili di peso), è un esemplare unico, in grado di offrire al pianista le più raffinate possibilità timbriche.

Per informazioni: numero Mob. 337 2211869