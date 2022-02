Il pianoforte romantico, Costanza Principe per la stagione musicale al Barco teatro

Per la stagione musicale del Barco Teatro “La scatola sonora", domenica 27 febbraio, ore 18

Costanza Principe in

Il pianoforte romantico

Musiche di

Robert Schumann, Impromptus op. 5

Johannes Brahms, Variazioni su un tema di Schumann op. 9

Nikolaj Metner, Due Fiabe

Johann Sebastian Bach / Ferruccio Busoni, Ciaccona

Introduce Alessandro Tommasi

Tutti i concerti si tengono la domenica pomeriggio alle ore 18; apertura bar alle ore 17 per degustazioni di caffetteria e pasticcieria artigianale.

Lo storico della Musica Mauro Masiero e il critico musicale Alessandro Tommasi si alterneranno sul palco, all’inizio di ogni concerto, per una breve introduzione dei repertori.

Biglietti

15 euro (intero) | 7 euro (ridotto studenti)

Dal suo debutto in pubblico all'età di sette anni, la pianista italiana Costanza Principe si è esibita come solista e in formazione cameristica in Italia, Francia, Regno Unito e Sud America.

Vincitrice di premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, tra cui il “Lilian Davies Prize” della Royal Academy of Music a Londra, il secondo premio al “Beethoven Society of Europe Intercollegiate Senior Competition” (Regno Unito), al “Concours International de Piano” a Lagny-sur-Marne (Francia) e al Concorso Internazionale “Premio Pecar” di Gorizia, della borsa di studio “Giulio Forziati” e del prestigioso riconoscimento “Giuseppe Verdi – La Musica per la Vita” dell'associazione ASSAMI.

Ha suonato come solista con importanti orchestre italiane e straniere; recentemente, ha debuttato alla prestigiosa Wigmore Hall di Londra, presentata dalla Kirckman Concert Society e si è anche esibita con l'Orchestra Sinfonica Siciliana al Teatro Politeama di Palermo; con lo stesso concerto, insieme a Cem Mansur e alla Turkish National Youth Orchestra, ha aperto, lo scorso settembre, la stagione Settembre dell’Accademia Filarmonica di Verona al Teatro Filarmonico. Inoltre, gli ultimi tempi hanno visto Costanza impegnata in una serie di recital (St. Mary's Perivale e Duke's Hall a Londra; Ravello Festival; Giovine Orchestra Genovese; Serate Musicali in Sala Verdi, Milano), una tournèe con l'Orchestra Filarmonica Marchigiana ad Ancona, Fabriano, Pesaro e Macerata.

È stata ospite delle trasmissioni “I concerti del Quirinale” di Radio3, “Il Pianista” e “Ultimo Grido” di Radio Classica.

Ha partecipato a corsi di perfezionamento con Franco Scala, Yoheved Kaplinsky, Byron Janis, Pascal Devoyon, Boris Petrushansky, Boris Berman, Leonel Morales, Jeffrey Swann, Kathy Stott, Vsevolod Dvorkin, Natalia Trull, Robert Levin, Alexander Lonquich, Peter Bithell, Steven Osborne, Hung Kuang Chen, e Marios Papadopoulos.

Nata in Italia nel 1993, Costanza ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di sei anni e si è diplomata presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano sotto la guida di Vincenzo Balzani nel 2010 con il massimo dei voti, la lode e la menzione. Nel 2015 ha conseguito a pieni voti il Bachelor of Music e il Master of Music presso la “Royal Academy of Music” di Londra, dove ha studiato dal 2011 con Christopher Elton. Vincitrice di tre borse di studio dal “Martin Musical Scholarship Fund”- Philharmonia Orchestra (2013, 2014 e 2015), è stata generosamente supportata nei suoi studi da Liversidge Award Hilda Day Scholarship, Winifred Christie Award, Skyrme Hart Foundation, Craxton Memorial Trust.

Attualmente è iscritta ai Corsi di perfezionamento dell’”Accademia Nazionale di Santa Cecilia” a Roma, dove studia con Benedetto Lupo. Frequenta la facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’”Università Bicocca” di Milano.

Per informazioni

Barco Teatro

via Orto Botanico, 12 - Padova

cell. 375 5764000

email info@barcoteatro.it

sito https://www.barcoteatro.it/

pagina Facebook https://www.facebook.com/BarcoTeatro

