Festival Risvegli: "Le piante sono isole?"

Durante l'incontro con Paola Bonfante e Renato Bruni, organizzato nell'ambito del festival Risvegli, impareremo come le piante siano in grado di tessere relazioni con una grande diversità di organismi e interagire con l'ambiente in cui vivono. Comprenderemo dunque come lo studio delle piante “che non sono isole” apre la strada a rivoluzionari aspetti scientifici applicabili nell’agricoltura e nella farmaceutica. Modera l'incontro Barbara Baldan (Università di Padova).

L’evento è gratuito, su prenotazione.

Info: https://www.ortobotanicopd.it/it/le-piante-sono-isole.