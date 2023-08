In piazza delle Erbe "Donne in campo": agricoltura padovana, cultura, spreco alimentare, salute, sana alimentazione

Prezzo non disponibile

Agricoltura padovana, cultura, spreco alimentare, salute, sana alimentazione, appuntamento il 24 settembre in In Piazza delle Erbe, dalle ore 10 alle 18, con "Donne in campo".

L’associazione Donne in Campo organizza una manifestazione che prevede laboratori contro lo spreco alimentare, cucina dal vivo e giochi per bambini.

"Donne in Campo" vuole rispondere alle esigenze e alle iniziative di tutte quelle donne che abbiano fatto, o che vogliano fare, dell’agricoltura il proprio credo e la propria vita.

Iniziativa realizzata in collaborazione con la Confederazione italiana agricoltori di Padova e il Comune di Padova.

Per informazioni

Cia Padova

email presidente@ciapadova.it